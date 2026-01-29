일본 총선서 통일교 변수 되나…"다카이치 행사에 참가비 납부"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리가 27일 도쿄에서 선거 유세 활동을 하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리의 결정으로 다음 달 8일 중의원 선거가 치러질 예정인 가운데 집권 자민당과 통일교(현 세계평화통일가정연합) 간 유착 의혹이 다시 정치권의 변수로 떠오를 조짐을 보이고 있습니다.일본 주간지인 '주간분분분' 인터넷판은 다카이치 의원 사무실의 내부 장부를 인용해 2019년 3월 당시 다카이치 의원이 대표를 맡던 자민당 지역 사무소 주최로 열린 행사 파티권을 '세계평화연합 나라현연합회'가 구입해 총 4만 엔(약 37만 원)을 입금한 기록이 확인됐다고 전했습니다.당시 다카이치 총리가 이끌던 자민당 지부 주최 '지부장 출판 축하 행사'에 통일교 측 단체가 '파티권'을 구입했다는 것입니다.또 2012년에는 통일교 관계자 3명이 또 다른 파티권 6만 엔(약 56만 원) 어치를 구입한 것으로 전해졌습니다.파티권은 정치자금 모금행사에서 참가비 명목으로 판매하는 것이지만 2023년 말쯤 불거진 집권 자민당의 비자금 스캔들에서 비자금 조성의 핵심 수단으로 주목받았습니다.이와 관련해 아사히신문은 자민당 의원들의 통일교 연루 의혹이 제기된 2022년 다카이치 총리는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "선거 응원 없음. 행사 참석 없음. 금전 교환 없음"이라고 교단과 관계를 부정하는 글을 올렸고 자민당 자체 조사에서도 다카이치 총리와 교단 간 접점은 공표되지 않은 내용이라고 보도했습니다.지역 사무소 측은 자민당의 당시 조사에 대해 "적절하게 응답했고 그 이후도 보고해야 할 새로운 접점은 없다"고 이 신문의 질의에 반응했습니다.자민당과 통일교의 유착 의혹은 2022년 7월 8일 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 통일교 신자의 아들이 사제 총으로 쏴 숨지게 한 사건이 발생하며 주목받기 시작했습니다.이로 인해 자민당 지지율이 떨어지자 기시다 후미오 내각은 자체 조사를 벌여 연루 의혹이 인정된 소속 의원들을 내각에서 대거 교체하는 등 대응했습니다.최근에는 한국 내 통일교 정치인 금품 의혹을 수사하는 한국 경찰에 의해 존재가 드러난 'TM(True Mother·참어머니) 특별보고' 문건의 불똥이 일본에 튀었습니다.나가시마 아키히사 자민당 의원은 지난 7일 홈페이지에 자신이 과거 통일교 신자였지만 30년여 년 전에 탈퇴했다는 글을 올렸습니다.TM 보고문건 내용 가운데 그에 대해 "가까운 장래의 총리 후보. 그는 원래 매칭 가족이었다. 잠시 통일교를 떠난 시기가 있고 내적 신앙 기준을 잃었지만 최근 다시 우리 단체와 연결되기 시작해 우리의 응원을 받았다"는 글이 있다는 현지 매체 보도에 대한 대응이었습니다.그는 홈페이지에 올린 글에서 "'원래 매칭 가족이었지만 협회를 떠나 내적 신앙 기준을 잃었다'는 내용은 사실이지만 '다시 우리 단체에 연결되기 시작해 응원을 받았다'는 내용은 사실이 아니다"라고 부인했습니다.TM 보고문건은 "우리가 응원한 국회의원 총수가 자민당만 290명에 이른다"며 다른 자민당 의원들의 이름도 거론하고 있습니다.다카이치 총리의 경우는 특별한 유착 사실에 대한 기록은 없지만 이름이 32차례 언급돼 있습니다.