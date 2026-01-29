서울 아파트값 14주 만에 최대 상승…3주 연속 오름폭 확대

▲ 서울 시내 아파트 단지

서울지역 주간 아파트값 상승 폭이 3주 연속 확대됐습니다.지난주 이재명 대통령의 부동산 세제 정상화 발언 이후 정부가 이날 서울을 비롯한 수도권 도심에 6만 호의 주택을 추가 공급하기로 해 집값 불안 심리를 잠재울 수 있을지 주목됩니다.오늘(29일) 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커졌습니다.지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰 폭의 상승입니다.한강벨트를 비롯한 강북 등 비강남 지역이 상승세를 주도했습니다.마포구는 지난주 0.29%에서 이번주 0.41%로, 성동구는 0.34%에서 0.40%로 각각 오름폭이 확대됐습니다.또 노원구의 상승폭이 0.23%에서 0.41%로, 성북구는 0.33%에서 0.42%로 상승폭이 커졌습니다.전문가들은 토지거래허가구역 지정으로 매물이 감소한 상황에서 대출이 상대적으로 용이한 강북지역의 상승 거래가 늘어나며 시세가 오른 것으로 봅니다.다만 지난주부터 이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 중단, 보유세 인상 가능성 등 잇단 세제 강화 방침을 밝혔고, 이날 추가 공급대책이 공개된 만큼 앞으로 상승폭이 계속 커질지는 지켜봐야 합니다.당장 '똘똘한 한 채'에 대한 양도세와 보유세 강화 가능성 등으로 강남권의 오름폭은 지난주보다 줄었습니다.강남구는 지난주 0.20%에서 이번주 0.07%로 오름폭이 줄었고, 서초구(0.29→0.27%), 송파구(0.33→0.31%), 강동구(0.41→0.39%) 등 동남권(0.30→0.25%) 전체가 상승폭이 감소했습니다.경기도는 지난주와 마찬가지로 0.13% 상승한 가운데 성남 분당구(0.40%)와 과천시(0.25%)는 지난주보다 오름폭이 둔화했습니다.전셋값은 전국적으로 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 상승폭이 커졌습니다.서울은 지난주와 마찬가지로 0.14%로 상승한 가운데 송파구의 전셋값이 0.04% 하락했습니다.이에 비해 성동구(0.42%), 성북구(0.21%), 종로구(0.15%), 용산구(0.11%) 등의 전셋값은 지난주보다 상승폭이 확대됐습니다.(사진=연합뉴스)