"설 제수 비용 평균 30만 6천여 원…작년보다 1.5% 증가"

▲ 서울의 한 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다.

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 설 3주 전 제수 구매에 드는 비용이 4인 기준 평균 30만 6천911원으로 지난해 같은 기간보다 1.5% 늘어난 것으로 집계됐다고 오늘(29일) 밝혔습니다.이번 조사는 지난 26∼27일 이틀간 서울 25개 자치구의 백화점, 대형마트, SSM(기업형 슈퍼마켓), 일반슈퍼마켓 등 90곳의 설 제사용품 23개 품목을 대상으로 실시됐습니다.구매처 업태별로 보면 전통시장이 평균 24만 5천788원으로 가장 저렴했고 일반슈퍼마켓 25만 996원, SSM 31만 4천881원, 대형마트 32만 940원, 백화점 48만 770원 순이었습니다.백화점을 제외한 4개 업태의 평균 비용은 약 28만 3천151원으로 나타났습니다.과일류를 제외한 거의 모든 품목이 대형마트 대비 전통시장이 더 저렴했습니다.특히 돼지고기(다짐육·뒷다리)는 전통시장 구입가격이 대형마트보다 52.6% 저렴했습니다.명태살(-45.3%), 쇠고기(산적용·일반육.-42.3%) 등도 가격 차이가 컸습니다.작년과 비교하면 백화점이 5.8%로 가장 많이 올랐고 대형마트와 SSM도 각각 1.7%, 2.8% 상승했습니다.전통시장은 1.8% 상승했으나 일반슈퍼마켓은 2.0% 하락한 것으로 나타났습니다.작년 설 전 같은 기간 조사보다 가격이 오른 품목은 14개, 하락한 품목은 9개였습니다.사과(13.0%)가 가장 큰 폭으로 올랐고 황태포(10.6%), 돼지고기(다짐육·뒷다리, 10.5%), 삶은 고사리(국산, 9.7%), 쇠고기(산적용·일반육, 8.3%)도 가격이 상승했습니다.반면 배(-30.1%)와 식용유(-7.9%), 두부(-6.2%), 밤(-5.6%), 약과(-2.8%) 등은 가격이 하락했습니다.배 가격 하락은 생산량 증가의 영향으로 보이며, 할인 행사가 많은 품목 중 하나인 식용유는 대형마트 판매 가격이 20.4% 하락하면서 하락률이 높아졌습니다.센터는 추석 1주 전 한 번 더 유통업별 제수 가격을 점검해 발표할 예정입니다.(사진=연합뉴스)