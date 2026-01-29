삼성전자 창사 첫 단일 과반 노조 탄생…가입자 6만 3천명 돌파

▲ 삼성전자 로고

삼성전자에 창사 이래 첫 단일 과반 노조가 탄생했습니다.초기업노동조합 삼성전자 지부에 따르면, 오늘(29일) 오후 가입자는 6만 3천 명을 돌파하며 노조 측이 주장한 과반 노조 기준인 6만 2천500명을 넘어섰습니다.초기업노조 측은 오는 30일 오전 사측에 관련 공문을 발송해 과반 노조 지위 획득을 위한 공식 절차를 진행할 계획입니다.고용노동부 측에도 공문을 보내 '근로자 대표 지위 확보'를 위한 절차를 진행할 예정입니다.지난해 말일(2025년 12월 31일) 기준 5만 853명이던 초기업노조 가입자수는 한 달도 채 지나지 않아 1만 2천 명 가까이 급등했습니다.초기업노조 측은 노조 가입이 가능한 구성원 수 등을 고려할 때 과반 노조가 되기 위한 가입자 수 기준을 6만 2천500명으로 추산하고 있습니다.다만, 정확한 과반 노조 성립 기준은 향후 검증 절차에 따라 달라질 수 있습니다.작년 6월 말 기준 삼성전자의 전체 임직원 수는 12만 9천524명(기간제 근로자 599명 포함)으로, 일각에서는 과반 노조 지위 성립을 위해서는 약 6만 4천500명 이상의 가입자 수가 필요하다는 해석도 나옵니다.초기업노조가 과반 노조 지위를 확보할 경우, 법적으로 교섭 대표노조 자격을 얻어 단체교섭권과 근로조건 결정권 등을 단독으로 행사할 수 있게 됩니다.삼성전자는 지난 2018년 처음 노조가 설립됐으나, 그동안 복수 노조 체제로 단일 과반 노조는 없었습니다.(사진=게티이미지)