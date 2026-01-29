뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

소비자원 "휴대용 정수기, 유지 비용 최대 8.5배 차이"

이태권 기자
작성 2026.01.29 14:22 조회수
소비자원 "휴대용 정수기, 유지 비용 최대 8.5배 차이"
▲ 한국소비자원

시중 유통되는 주요 휴대용 정수기 제품들이 정수 성능은 모두 기준에 적합하지만 유지 비용은 최대 9배 가까이 차이가 나는 것으로 드러났습니다.

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 휴대용 정수기 5개 브랜드 제품을 대상으로 정수 성능, 안전성, 경제성 등을 시험·평가한 결과를 오늘(29일) 발표했습니다.

시험 결과 전 제품이 환경부 고시에 따른 정수 성능 기준을 충족해 KC 인증에 적합한 것으로 나타났습니다.

휴대용 정수기를 사용할 경우 먹는 샘물(생수)을 마실 때보다 1인 가구를 기준으로 연간 플라스틱(PET) 병 소비량을 91.6∼99.2% 줄일 수 있다고 소비자원은 설명했습니다.

다만, 정수기 유지를 위한 경제성 측면에서는 제품 간 차이가 난 것으로 조사됐습니다.

연간 필터 교체 비용을 계산한 결과 권장 교체 주기와 필터 가격이 달라 E사의 제품은 3만 4천900원으로 가장 저렴했던 반면, B사의 제품은 29만 7천900원으로 가장 비싸 최대 8.5배의 차이를 보였습니다.

또 시험대상 전 제품은 별도의 대장균 제거 성능을 보유하지 않은 것으로 나타났습니다.

이에 따라 소비자원은 지하수나 약수, 샘물 등이 아닌 반드시 소독 절차를 거친 수돗물을 정수해 음용할 것을 권고했습니다.
휴대용 정수기 사용 안내 (사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)
▲ 휴대용 정수기 사용 안내

(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지