"다음 달 중소 경기, 이달과 비슷…작년 2월보단 개선 전망"

▲ 중소기업중앙회

국내 중소기업들은 다음 달 업황 경기가 이달과 비슷한 수준을 유지하면서 작년 동기보다 소폭 개선양상을 보일 것으로 전망했습니다.중소기업중앙회는 지난 13∼19일 중소기업 2천800곳을 대상으로 한 '중소기업 경기전망조사' 결과 2월 업황 경기전망지수(SBHI)가 79.5로 이달보다 0.2포인트(p) 높은 수준으로 나타났다고 오늘(29일) 밝혔습니다.이는 작년 같은 달(67.5)보다 12.0포인트 오른 수준입니다.업종별로는 제조업이 80.9로 전달보다 1.3포인트 하락했으나 비제조업은 78.8로 전달보다 0.9포인트 상승했습니다.제조업 중 가구와 섬유 등 13개 업종 지수가 올랐고 의료·정밀·광학기기·시계, 인쇄·기록 매체 복제업 등 10개 업종은 지수가 내렸습니다.비제조업에서는 건설업 지수는 6.5포인트 하락했으나 서비스업 지수는 2.4포인트 상승했습니다.이달 중소기업의 경영상 애로 요인은 '매출(제품 판매) 부진'(52.9%·중복 응답)이라는 답변이 가장 많았고 '인건비 상승'(35.4%), '업체 간 경쟁 심화'(34.4%), '원자재 가격 상승'(31.0%) 등이 그 뒤를 이었습니다.지난해 12월 중소제조업 평균가동률은 75.5%로 전달보다 2.4%포인트 낮아졌으나 작년 같은 달보다 2.9%포인트 높아졌습니다.(사진=연합뉴스)