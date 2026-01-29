중기부, 중소·소상공인 고환율 부담 완화…대출 만기 연장 검토

▲ 중소벤처기업부 외관

중소벤처기업부는 정책자금 대출의 만기 연장 등 고환율로 인한 중소기업·소상공인의 경영 부담을 완화하기 위한 대책을 추진하기로 했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.중기부는 고환율 장기화로 피해가 우려되는 원·부자재 수입 중소기업과 소상공인을 대상으로 정책자금 대출 상환 만기의 연장을 검토합니다.환율 상승으로 상환 여력이 부족해지는 상황을 고려한 조치입니다.그간 수출기업 중심으로 운영돼 온 환리스크(위험) 지원도 늘립니다.전국 15개 수출지원센터를 통해 제공해 온 '환리스크 상담·교육'을 원부자재를 수입하는 내수 중소기업과 소상공인까지 확대하고, 환리스크 지원사업 전반의 지원 범위도 넓힐 계획입니다.중기부는 또 환율 변동분을 납품대금에 반영하는 '납품대금 연동약정 컨설팅'을 연간 1천 건 추진하기로 했습니다.수입 원자재 연동 약정 체결을 확산하기 위해 연동 우수기업에 수·위탁 직권조사 면제 등 인센티브를 늘려줄 방침입니다.중기부는 전국 15개 중소기업 수출지원센터를 통해 고환율 관련 현장 애로를 상시 파악하고, 수렴된 의견을 관계부처에 전달해 환율 정책에 반영할 예정입니다.중기부의 이런 지원방안은 이날 중소기업정책실장 주재로 열린 '중소기업·소상공인 고환율 애로 점검 간담회'에서 논의된 내용이 바탕이 됐습니다.간담회에서 제조·유통·식품 분야 중소기업과 소상공인, 원부자재 수입·공급 대기업 관계자들이 참석해 고환율로 인한 현장 애로를 공유했습니다.박용순 중기부 중소기업정책실장은 "고환율에 따른 중소기업, 소상공인의 애로를 항상 청취하면서 환율 피해를 극복하고 대응 역량을 높일 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했습니다.(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)