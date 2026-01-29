한미 통상 긴장 속 이재용·정의선, 미국서 미 상무와 한자리에

▲ 이재용 삼성전자 회장이 28일(현지시간) 워싱턴DC 국립아시아예술박물관에서 열린 '이건희 컬렉션' 갈라 행사장에 들어서고 있다.

이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 현지 시간 28일 미국 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무장관과 한자리에 모였습니다.워싱턴DC에서 진행 중인 '이건희 컬렉션'의 갈라 행사에 함께한 것이지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세 인상을 예고한 시점이어서 큰 주목을 받았습니다.워싱턴DC의 국립아시아예술박물관에서는 고 이건희 선대회장과 유족이 국가에 기증한 '이건희 컬렉션'의 성공적인 첫 해외 전시를 기념하기 위한 갈라 행사가 진행됐습니다.이 회장은 주요 내빈들보다 먼저 도착해 손님들을 맞을 채비를 했습니다.이 회장은 소감을 묻는 취재진의 질문에 답변하지 않은 채 미소를 지으며 행사장에 입장했습니다.앞서 정부의 캐나다 방산 협력을 지원하기 위해 북미 출장길에 오른 것으로 알려졌던 정 회장도 행사에 참석했습니다.러트닉 장관은 비공개로 진행된 행사에서 축사를 한 것으로 전해졌습니다.한미 양국 간에 통상 긴장이 불거지는 상황에서 한국을 대표하는 대기업 총수들과 미국의 주무 부처인 상무부의 러트닉 장관이 한자리에 모인 만큼, 최근 관세 사태 관련 대화가 오갔는지 관심을 끌었습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 26일 한국 의회가 한미 무역 합의 이행을 위한 입법을 하지 않았다면서 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상한다고 밝혔습니다.그러면서도 다음날 '한국 관세를 올릴 것이냐'는 질문을 받자 "한국과 함께 해결책을 마련할 것"이라며 협상 여지를 남겼습니다.28일 워싱턴DC에 도착한 김정관 산업통상부 장관은 곧 러트닉 장관을 만나 한미 관세 협상 이행 문제에 대한 미국 측 입장을 듣고 관련 협의를 진행할 예정입니다.이번 행사에는 미국의 정·관계 인사와 글로벌 기업 경영진, 문화계 인사 등 총 270여 명이 참석했습니다.미국 정·관계에서는 러트닉 장관을 비롯해 로리 차베스-디레머 노동부 장관, 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장, 테드 크루즈(공화)·팀 스콧(공화)· 앤디 킴(민주)·마크 켈리(민주) 상원의원, 웨스 무어 메릴랜드 주지사가 참석했습니다.재계에서는 웬델 윅스 코닝 회장과 제리 양 야후 공동창업자, 개리 디커슨 어플라이드머티리얼즈 최고경영자 등이 참석했습니다.홍라희 리움미술관 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성 총수 일가도 총출동해 손님들을 맞았고, 강경화 주미대사도 함께했습니다.지난해 11월 워싱턴DC에서 개막한 '이건희 컬렉션' 특별전에는 지금까지 6만 1천여 명이 다녀갔습니다.(사진=연합뉴스)