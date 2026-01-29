"태어났지만 출산장려금은 못 드립니다" 그 이후…정부, 복지 공백 없앤다

보건복지부와 법무부, 행정안전부는 미혼부 자녀와 같은 출생 미등록 아동이 복지 혜택에서 소외되지 않도록 부처 간 협력을 강화하고 제도적 기반을 마련하겠다고 밝혔습니다.SBS가 지난 6일, 미혼부의 자녀가 친자 확인 등의 절차를 거치던 중 출생 신고를 하는 과정이 지연되면서, 출산장려금을 받지 못하게 된 사례를 보도한 이후 관계 부처 협력 방안이 나온 것입니다.경남 거제시에 살고 있는 A 씨는 혼외 자녀의 출생 신고를 28개월 동안 하지 못했습니다.가족관계등록법상 혼외 자녀의 출생 신고는 어머니가 하도록 되어 있는데, 자녀의 어머니인 여성이 아이를 출생 신고하지 않은 채 A 씨에게 아이를 맡긴 뒤 연락이 끊긴 것입니다.어머니의 이름이나 주민번호 등을 알 수 없어 그를 특정할 수 없는 경우에 가정법원의 확인을 받아 미혼부가 출생 신고를 할 수 있는 게 법 규정인데, 미혼부인 A 씨가 이 과정을 모두 거치는 데까지는 28개월이 걸렸습니다.법원 절차가 진행되던 중 A 씨는 자신이 살고 있던 지방자치단체인 경남 거제시에 출산장려금을 신청했지만, 거제시의 '출산장려 및 다자녀 가정 지원에 관한 조례'에 따르면 아이와 보호자 모두 거제시에 '주민등록', 즉 아이의 경우 출생 신고가 되어 있어야 한다는 조건 때문에 출산장려금을 끝내 받지 못했고 신청 기한을 넘겼습니다.오롯이 육아를 도맡았던 A 씨는 아이가 출생 신고가 되어 있지 않은 탓에 예방 접종이나 병원 진료를 받는 데에서부터 어려움을 겪어야 했습니다.현재 경남 거제시는 출생 신고 지연에 정당한 사유가 있는 경우 출생등록일로부터 2년 이내 출산장려금을 신청할 수 있도록 해당 조례를 개정하는 절차를 밟고 있습니다.또, 보건복지부는 사회보장 전산관리번호 활용을 통한 복지 서비스 연계를 강화하겠다고 밝혔습니다.출생 신고가 되기 전이라도 지자체가 부여하는 사회보장 전산관리번호를 통해 아동수당, 의료비 지원 등 필수적인 복지 혜택을 받을 수 있게 하겠단 것입니다.사회보장 전산관리번호는 주민등록번호가 없거나 이용이 어려운 경우, 필요한 사회보장급여를 받을 수 있도록 주민등록번호를 대신해 임시로 발급하는 번호입니다.출생 미신고 등의 사유로 주민등록번호를 받지 못한 아동에게도 이런 사회보장 전산관리번호가 부여됩니다.A 씨의 자녀에겐 이 사회보장 전산관리번호는 부여돼 있었는데, 이를 가지고도 복지 혜택을 받을 수 있도록 제도 운영을 내실화하겠단 게 보건복지부 설명입니다.보건복지부는 지난 23일, '보건복지 중앙-지방 협력회의'를 열어 경남 거제시의 조례 개정 및 유권해석 사례를 공유했고, 지자체의 복지 사업 대상자 누락 방지를 위해 전산관리번호를 적극 활용할 것을 안내했습니다.이는 지자체의 자체 복지 사업에 대해서도 보건복지부와 협의를 거쳐 사회보장 전산관리번호를 활용할 수 있다는 사회보장급여법 시행령 제3조의2 제11호에 근거한 것입니다.행정안전부 역시 지자체가 출생 미등록 아동의 보호와 지원에 적극적으로 나설 수 있도록 관련 실적을 평가에 반영하는 방안을 검토할 예정입니다.나아가 법무부는 미혼부가 자녀를 출생 신고하는 과정에서 겪는 법적인 어려움을 해소할 수 있도록 현행 민법 및 가족관계등록법 개정을 위해 노력하기로 했습니다.사회보장 전산관리번호가 있다 하더라도 운영 원칙상 이는 임시로 부여하는 것이며 영구적으로 쓸 수 있는 게 아니기 때문에, 미혼부가 혼외 관계에서 태어난 자녀의 출생 신고를 수월하게 할 수 있는 방향으로 입법적 노력을 다하겠단 건데, 정부가 근본적인 해결책 모색에도 머리를 맞댄 셈입니다.앞서 언급한 것처럼 가족관계등록법 제46조 2항은 '혼인 외 출생자의 신고는 모가 하여야 한다'고 규정하고 있고, 같은 법 제57조 2항은 '모의 성명·등록기준지 및 주민등록번호의 전부 또는 일부를 알 수 없어 모를 특정할 수 없는 경우 또는 모가 공적 서류·증명서·장부 등에 의하여 특정될 수 없는 경우에는 부의 등록기준지 또는 주소지를 관할하는 가정법원의 확인을 받아 (출생) 신고를 할 수 있다'고 돼 있습니다.혼인 외 출생자인 아이들의 '태어난 즉시 출생 등록될 권리'를 침해한다는 이유에서, 이 조항들은 지난 2023년 헌법재판소에 의해 헌법 불합치 결정이 내려졌지만, 지난해 5월 31일이 시한이었던 법 개정은 아직까지도 국회에서 이뤄지지 않고 있습니다.