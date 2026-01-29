수도권 6만 호 주택 공급한다…오늘부터 토허구역 지정

<앵커>



정부가 지난해 9월 발표한 주택공급 방안에 이어 추가 공급 대책을 내놓았습니다. 도심 공공부지를 활용하고, 노후 청사 복합개발과 신규 공공주택지구 마련을 통해서 서울과 경기 등 수도권 도심에 청년층 중심으로 총 6만 호를 공급하기로 했습니다.



보도에 이태권 기자입니다.



국토교통부가 오늘(29일) 발표한 추가 주택 공급 대책은 수도권 도심에 총 6만 호의 물량을 공급하는 게 핵심입니다.



서울 3만 2천 호, 경기 2만 8천 호 등으로 수요가 높은 지역 위주로 공급할 계획입니다.



국토부는 우선 도심 내 공공부지를 활용해 약 4만 3천 호를 공급하기로 했습니다.



축구장 70개 규모에 달하는 46만㎡ 크기의 용산국제업무지구에는 용적률 상향을 통해 1만 호를, 미군 반환 공여지인 용산 캠프킴에는 2천500호를 조성합니다.



과천 일대에는 경마장과 방첩사령부를 이전해 첨단 직주 근접 기업도시를 조성, 9천800호를 공급합니다.



또, 주민 반발로 무산됐던 서울 노원구 태릉 군 골프장 부지 개발도 세계유산영향평가를 거쳐 6천800호를 마련하기로 했습니다.



판교테크노벨리를 비롯해 성남시청과 인접한 우수 입지에는 20만 평, 약 67만㎡를 지급해 6천300호 규모의 신규 공공주택지구를 만들겠다고 밝혔습니다.



이밖에도 서울의료원 남측 부지와 쌍문동 교육연구시설, 성수동 구 기마대 부지 등 노후 청사 34곳을 발굴, 복합개발해 9천900호를 공급한다는 계획입니다.



국토부는 부처와 지방정부가 협력해 발굴한 사업인 만큼 실행력 높은 물량이라며, 사업 속도를 높이기 위해 올해 공기업 예비타당성조사 면제를 추진하겠다고 설명했습니다.



개발 예정 지구와 주변 지역에 대해서는 오늘부터 토지거래허가구역으로 지정해 투기성 거래를 차단한다고 밝혔습니다.



김윤덕 국토부 장관은 이날 발표로 끝나지 않고 추가 물량이 확보되는 대로 주택 공급 방안을 연속 발표하겠다고 말했습니다.



