"인도, EU와 FTA 체결하며 유럽산 고급차 관세 즉각 인하 합의"

▲ (왼쪽부터) 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장과 나렌드라 모디 인도 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장

인도가 최근 유럽연합(EU)과 자유무역협정(FTA)을 맺으면서 EU산 고급 자동차에 대한 관세를 기존 110%에서 30%대로 즉각 인하키로 합의한 것으로 알려졌습니다.로이터통신에 따르면 인도는 FTA 체결 때 1만 5천 유로(약 2천600만 원) 이상인 EU산 고급차에 대한 관세를 향후 10%로 낮추기로 했지만, 구체적인 인하방법은 알려지지 않았습니다.인도 정부의 한 고위 관계자는 로이터에 자국이 매년 EU산 고급 내연기관 자동차 10만 대의 관세를 가격대에 따라 기존 110%에서 30∼35%로 즉각 내리기로 EU와 합의했다고 밝혔습니다.이에 따라 수입 가격이 1만 5천∼3만 5천 유로(약 6천만 원)인 EU산 자동차 3만 4천 대에 대해선 관세가 35%로 내려간다고 덧붙였습니다.또, 수입 가격이 3만 5천∼5만 유로(약 8천600만 원), 5만 유로 이상인 EU산 자동차의 관세는 모두 30%로 인하된다며 해당 관세 부과 대상은 이들 두 가격대에서 각각 3만 3천 대씩이라고 설명했습니다.이 관계자는 이들 세 가격대의 EU산 자동차의 연간 수입 대수는 향후 10년에 걸쳐 16만 대로 늘어날 것이라고 말했습니다.인도 상무부는 구체적인 FTA 합의 내용에 대한 답변 요청에 응하지 않았다고 로이터는 전했습니다.이 관계자는 또 인도가 FTA 시행 5년 후에 EU산 전기차에 대한 관세를 30∼35%로 인하할 것이라며 수혜 차량 대수는 연간 2만 대라고 말했습니다.이와 함께 관세 인하는 가격이 2만 유로(약 3천400만 원) 이상인 EU산 전기차에 한해 적용된다며 이는 타타모터스 등 자국 업체를 보호하기 위한 것이라고 부연했습니다.그는 EU산 전기차도 향후 5년에 걸쳐 관세가 10%로 인하되고 연간 수입 할당량도 9만 대로 늘어날 것이라고 말했습니다.글로벌 자동차 판매 면에서 미국과 중국에 이어 세 번째인 인도는 그동안 수입차에 대해 70∼110%의 관세를 물리며 국내 자동차 산업 보호에 치중해왔습니다.하지만 이번에 EU와 FTA를 체결함으로써 유럽 고급차의 인도 자동차 시장 진입 문턱이 한결 낮아지게 됐습니다.인도에서 고급차 수요가 점차 느는 가운데 지난해 인도에서 팔린 승용차 440만 대 가운데 고급차 비율은 1% 미만이라고 로이터는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)