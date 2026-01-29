한병도 "국힘, 대미투자법 처리 협조해야…비준 족쇄는 자해"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표(왼쪽)가 29일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 한정애 정책위의장.

더불어민주당 한병도 원내대표는 29일 한미 관세협상에 따른 양해각서(MOU)를 놓고 국회가 비준 절차를 밟아야 한다는 국민의힘을 향해 "소모적인 논쟁을 멈추고 대미투자특별법 처리에 즉각 협조하시라"고 촉구했습니다.한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "도널드 트럼프 미국 대통령이 지적한 (한국산 제품의) 관세 인상의 이유는 (한국 국회의) 입법 지연이지 비준이 아니다"라며 이같이 밝혔습니다.그는 "국민의힘은 구속력 없는 MOU에 굳이 국회 비준이라는 자물쇠를 채우자며 시간을 끌고 있다"며 "미국 대통령은 행정명령으로 자유롭게 대응하는데 우리는 비준이라는 대못을 박아 스스로를 묶는 것은 국익에 정면으로 반하는 결과"라고 지적했습니다.이어 "국민의힘의 비준 족쇄 고집은 국익을 해치는 자해 행위이자 우리 기업의 숨통을 조이는 자해 행위일 뿐"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)