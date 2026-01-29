개혁신당, 국토부 '10·15 부동산 대책' 취소 소송 패소

▲ 개혁신당 천하람 원내대표가 10.15 부동산 대책 행정소송 및 효력 정지 신청을 위해 지난해 11월 서울 서초구 서울행정법원을 방문하고 있다.

개혁신당이 정부 10·15 부동산 대책의 위법성을 지적하며 이를 취소해 달라며 낸 소송을 법원이 받아들이지 않았습니다.서울행정법원 행정14부(이상덕 부장판사)는 오늘(29일) 개혁신당과 일부 주민이 국토교통부 장관을 상대로 제기한 조정대상지역 지정 처분 무효 확인 등 소송에서 원고 패소로 판결했습니다.10·15 부동산 대책은 서울 전역과 경기도 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶는 것을 뼈대로 합니다.개혁신당은 국토부가 규제 대상을 확대하기 위해 9월 주택가격 통계를 일부러 반영하지 않았다고 주장해왔습니다.주택법상 직전 석 달간 주택 가격 상승률을 기준으로 규제 지역을 선정하는데, 지난해 9월 통계를 반영한다면 서울과 경기 일부 지역은 부동산 대책 시행 이전까지 부동산 가격이 하락해 조정지역이 될 수 없었다는 것입니다.국토부는 10·15 부동산 대책 발표 당시 9월 통계가 공표되지 않아 정책에 반영할 수 없었다고 주장한 것으로 전해졌습니다.천하람 개혁신당 원내대표는 선고 직후 취재진에 "납득하기 어려운 판결"이라며 "판결문을 받아보고 논리적으로 문제점이 있다고 보이면 항소를 적극 검토하려 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)