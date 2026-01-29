미국 '슈퍼볼' 경기장서 이민 단속?…스포츠로 단속 확대 움직임

▲ 미국 프로풋볼 슈퍼볼 경기

미국 이민세관단속국(ICE)이 다음 달 8일(현지 시간) 캘리포니아주 샌타클래라에서 열리는 '슈퍼볼'에 단속 요원을 배치할 것으로 전망된다고 영국 일간 가디언이 보도했습니다.민주당 소속인 맷 마한 캘리포니아주 새너제이 시장은 현지 언론과의 인터뷰에서 "정부로부터 슈퍼볼에 ICE 요원을 배치할 의사가 있다는 소식을 들었다"며 "이것이 단순히 말에 불과한 것인지는 모르겠다"고 말했습니다.슈퍼볼은 미국에서 가장 인기 있는 스포츠인 미국프로풋볼(NFL)의 챔피언 결정전입니다.슈퍼볼 경기 시간에는 미국 전체가 사실상 멈춰 선다는 말이 있을 정도로 순도 높은 인기를 자랑합니다.올해는 11년 전 명승부를 펼친 뉴잉글랜드 패트리어츠와 시애틀 시호크스의 재대결로 관심이 더욱 뜨거운 상황입니다.수많은 팬이 모이기 때문에 관람객의 안전을 위해 안전 요원을 배치하는 건 흔하지만, 이민자 단속을 전담하는 ICE 요원을 배치하는 건 이례적인 경우라고 신문은 지적했습니다.지역 사회를 중심으로 슈퍼볼에서 이민자 단속이 강화할 것이란 우려가 나오고 있는 상황이지만, 미국 국토안보부(DHS)는 단속 여부에 대해 확답은 하지 않고 있습니다.트리시아 매클로플린 DHS 차관보는 28일(현지 시간) "월드컵을 포함한 다른 주요 스포츠 행사와 마찬가지로, 슈퍼볼이 안전한 행사가 될 수 있도록 지역 및 연방 파트너들과 협력하는 데 전념하고 있다"는 원론적인 답변만 내놨습니다.정부의 이런 움직임은 ICE의 이민자 단속 여파가 일파만파로 번지고 있는 가운데 나온 것이어서 지역 사회, 특히 취약 계층 가족들 사이에서 우려를 낳고 있다고 신문은 전했습니다.(사진=게티이미지)