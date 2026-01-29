쫄깃한 '두쫀쿠' 열풍에 떡 소비도 증가…국내 시장 1조 원 육박

▲ 배스킨라빈스 피스타치오 모찌크림파이

최근 '두바이 쫀득 쿠키'(일명 두쫀쿠) 열풍이 불면서 떡도 디저트로 관심을 받는 분위기입니다.두쫀쿠 인기로 쫄깃한 식감이 유행을 타고, 여기에 건강을 지향하는 소비가 늘면서 전통 간식인 떡도 인기를 얻는 것입니다.오늘(29일) 국가데이터처 '품목별 국내 판매액 변동현황'에 따르면 국내 떡 시장은 매년 5∼7%대 성장을 한 것으로 나타났습니다.지난 2018년 5천641억 원 수준이던 떡류 국내 판매액은 지난 2024년 9천291억 원으로 6년 새 65% 늘었습니다.전체 과자·빵·캔디·떡류 매출 중 떡류가 차지하는 비중도 같은 기간 9.08%에서 10.16%로 커졌습니다.이 같은 추세에 따라 대형마트들은 자체 브랜드(PB)를 통해 디저트용 떡 개발에 나서고 있습니다.이마트 노브랜드는 지난 해 1천∼2천 원대의 가성비 상품 개발에 주력했습니다.이 가운데 가래떡 형태 안에 토핑을 채운 '노브랜드 떡마리' 3종은 지난해 누적 30만 개 이상 판매고를 올렸습니다.또 젊은 층을 공략하기 위해 한입 크기로 '노브랜드 미니 인절미' 3종을 출시하기도 했습니다.이에 따라 이마트의 지난해 냉동 떡볶이를 제외한 순수 떡 간식류 매출은 전년 대비 16.3% 증가했습니다.즉석조리 코너의 '떡·한과류'는 11.9% 신장하며 가장 큰 매출 비중을 기록했고, 보관이 간편한 '냉동떡' 매출은 잇단 신제품 출시 이후 84.9% 급증했습니다.홈플러스의 PB 상품인 '심플러스 쌀떡볶이떡'(1㎏) 매출도 크게 증가했습니다.지난해 3∼12월 매출이 전년 동기 대비 83% 증가했으며, 편의성을 강화한 600g 소용량 제품은 동기간 매출이 146% 늘었습니다.롯데마트에선 지난 1일∼27일까지 냉동 떡 카테고리 매출이 전년 동기 대비 58.4% 증가했습니다.'배스킨라빈스 피스타치오 모찌크림파이', '청우 쫀득 초코칩' 등 쫀득한 식감을 앞세운 쿠키· 파이류 매출도 40.6% 늘었습니다.(사진=롯데마트제타 홈페이지 캡쳐, 연합뉴스)