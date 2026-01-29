볼보·랜드로버 등 11개 차종 5만 5,178대 자발적 리콜

▲ 볼보 리콜 대상 자동차

국토교통부는 볼보자동차코리아, GS글로벌, 재규어랜드로버코리아(JLR코리아), 포드세일즈서비스코리아(현 에프엘오토코리아)에서 수입해 판매한 11개 차종 5만 5천178대에서 제작결함이 발견돼 자발적 시정조치(리콜)를 한다고 오늘(29일) 밝혔습니다.볼보 XC60 등 7개 차종 5만 434대는 비상 자동 제동장치 센서의 문제로 의도치 않은 자동 긴급 제동이 발생할 가능성이 있어 지난 26일부터 시정조치를 진행하고 있습니다.GS글로벌이 수입한 BYD 1t 전기트럭 T4K 1천692대는 차량 제어장치 소프트웨어 오류로 주차(P) 단으로 변속 시 전자식 주차브레이크가 작동하지 않을 우려가 있어 이날부터 시정조치를 진행합니다.랜드로버의 레인지로버 이보크 1천416대는 조수석 에어백 조립 불량으로 에어백이 펼쳐질 때 에어백이 손상돼 탑승자가 다칠 가능성이 있어 지난 23일부터 리콜이 진행 중입니다.포드 머스탱 1천489대는 차체 제어장치 수분 유입으로 차폭등, 후미등 및 번호등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합으로, 익스페디션 147대는 후방 카메라가 내구성이 부족해 제대로 작동하지 않을 우려로 모두 지난 26일부터 시정조치를 진행하고 있습니다.차량의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(car.go.kr, ☎ 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력하고 확인할 수 있습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)