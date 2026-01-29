'불장'에 30대 그룹 시총 8개월 만에 2배 ↑…삼성·SK 쌍두마차

▲ 코스피가 개인투자자들의 순매수에 힘입어 사상 처음으로 5,100 고지에 올라선 채 장을 마감한 28일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 관계자들이 업무를 보고 있다.

코스피와 코스닥이 나란히 사상 최고치를 경신한 가운데 국내 30대 그룹의 시가총액이 불과 8개월 만에 두 배 이상 불어난 것으로 나타났습니다.기업분석 전문 한국CXO연구소는 30대 그룹 시가총액을 이재명 대통령이 취임한 작년 6월 4일과 올해 1월 27일을 기준으로 비교한 결과 이같이 집계됐다고 오늘(29일) 밝혔습니다.30대 그룹의 전체 시가총액은 1천680조 원에서 3천404조 원으로 102.6% 증가했습니다.약 8개월 만에 1천724조 원이 불어난 셈입니다.특히 삼성은 시총이 592조 원에서 1천368조 원으로 늘며 국내 그룹 가운데 처음으로 '시총 1천조 원대'에 진입했습니다.SK도 같은 기간 238조 원에서 732조 원으로 늘며 증가율 206.8%를 기록해 30대 그룹 가운데 가장 높은 성장률을 보였습니다.이 밖에 현대차그룹(149조 원→291조 원), LG(130조 원→184조 원), HD현대(105조 원→160조 원) 등이 나란히 시총 100조 원 이상 그룹에 이름을 올렸고, 한화도 95조 원에서 150조 원으로 늘며 시총 100조 원대에 합류했습니다.증가율 기준으로 보면 SK에 이어 삼성이 131.0% 늘었습니다.이어 두산(97.9%), 미래에셋(95.2%), 현대차(95.0%) 순이었습니다.증가액 기준으로는 삼성이 775조 원으로 가장 컸고, SK(493조 원), 현대차(141조 원)가 뒤를 이었습니다.반면 HMM은 같은 기간 시총이 약 18% 감소해 부진한 흐름을 보였습니다.SM(14.7%↓), DL(13.2%↓), 한진(11%↓), HDC(10.3%↓)도 8개월 사이 시총이 10% 이상 줄어들었습니다.종목별로는 SK스퀘어와 SK하이닉스가 두드러졌습니다.SK스퀘어는 시총이 약 278% 증가했고, SK하이닉스도 267% 급증했습니다.삼성전자도 시총이 342조 원에서 944조 원으로 늘며 존재감을 키웠고, 삼성SDI는 11조 8천550억 원에서 31조 2천268억 원으로 증가했습니다.오일선 한국CXO연구소장은 "전체 상장사 가운데 30대 그룹 소속 종목이 차지하는 시가총액 비중이 70%를 넘는다"며 "대형주 중심의 쏠림 현상이 심화하는 가운데 시총 구조의 다변화가 중장기 과제로 남아 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)