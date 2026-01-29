[D리포트] "90분 동안 군 보급 식자재로만" '흑백' 군대 VER. 1위 레시피는?

자르고 볶고 튀기고, 군 조리 실습장에 맛있는 냄새가 진동합니다.



육군 제2작전사령부가 마련한 요리 경연인 '군식대첩' 본선에 오른 조리병 9개 팀은 부대의 명예를 걸고 온 힘을 다해 음식을 만듭니다.



[심흥석 일병/육군 32사단 : 저는 부끄럽지 않게 부대로 복귀할 것이기 때문에 최선을 다해서 하겠습니다.]



주어진 시간은 90분. 과제는 군 보급 식자재를 활용해 5가지 메뉴를 선보이는 겁니다.



각 팀은 군 급식에선 볼 수 없었던 음식으로 저마다 요리 실력을 뽐냅니다.



[최영준 심사위원/대구청소년재능나눔본부 이사장 : 우리 젊은 친구들이 다 하다 보니까 양식이나 이런 거 하고 접목을 시켜서 많이 하는 것 같은데 젊은 친구들의 아이디어가 좀 독특하게 해서 참 좋습니다.]



매년 육군 군단급에서 하는 요리 경연을 사령부가 연 건 이번이 처음. 수상 팀에겐 포상이 주어지고, 1등 팀은 국방부 주관 군인요리대회에 대표로 출전합니다.



[박상현 대령/2작전사령부 군수처 물자과장 : 우승팀은 부대 표창하고 개인별 상장, 우승 상금 100만 원 그리고 (수상팀은) 메달과 그 기념 명찰이 수여되겠습니다.]



드디어 완성된 다채로운 요리들. 전문가와 군 영양사 등으로 이뤄진 8명 심사 위원은 맛과 영양, 실제 부대 보급 가능성을 모두 따져 심사한 결과 50사단의 '고사리 삼겹 솥밥'이 1위를 차지했습니다.



[장상희 중사·병장 안우준·상병 조재영/50사단 : 똑같은 식재료를 사용하더라도 조금씩 조리 방법만 바꿔주면 장병들이 새로운 음식으로 인지하고 잘 먹고, 호기심을 가지고 관심을 갖기 시작합니다. 그래서 다양한 조리 방법을 사용하면 군 발전에 도움이 된다 생각합니다.]



이날 대회에서 나온 레시피들은 검증을 거쳐 2작전사령부 소속 전 부대로 보급될 계획입니다.



