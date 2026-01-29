[D리포트] '응급실 뺑뺑이' 10세 여아 끝내 사망…"의식 잃어가는데, 아무도 안 받아줘"

감기 증세로 부산의 한 소아과를 찾은 10살 A 양.



항생제 수액을 맞으러 들어간 지 얼마 지나지 않아 병원이 소란스러워집니다.



잠시 뒤 구급대원들이 병원으로 와서 호흡 곤란 증상을 보인 A 양을 구급차로 데려갑니다.



[A 양 보호자 : 항생제 알러지 테스트를 하지 않았을까. 그런 반응이 왔었다면 링거를 맞추지 않았었겠죠.]



소아과와 가족들은 현재 의료 과실 문제로 소송을 진행하고 있습니다.



하지만, 더 큰 문제는 호흡 곤란을 겪으며 의식을 잃어가는 A 양을 받아주는 병원들이 없었던 겁니다.



1시간 20분 동안 병원 12곳이 의료진 부족을 이유로 수용을 거부했습니다.



이송 도중 심정지까지 발생했던 A 양은 의식불명을 겪다가 지난 18일 결국 숨졌습니다.



[A 양 보호자 : 그게 거의 뭐 뇌사 같은 반응이 있어서 그냥 연명치료만….]



최근 부산과 경남에서는 응급실 뺑뺑이 사망사고가 잇따랐습니다.



지난해 10월 부산의 한 고등학생이 병원 9곳에서 이송 거부를 당했고 심정지 상태로 병원을 찾았다가 5분 만에 숨졌습니다.



같은 달 경남에서도 교통사고를 당한 60대 여성이 1시간 40분 동안 병원을 찾아 헤매다 숨졌습니다.



최근 부산시는 지역 외상거점병원 2곳을 지정해 초기 대응을 맡기는 등 대책 마련에 나섰지만, 병원 일선에서는 근본적 대책으로 보지 않습니다.



[임현수/부산시의사회 공보이사 : 중환자가 응급실에서 잘못됐을 때 그 책임을 지금 의료진에게 묻고 있기 때문에 '환자들을

보기 무섭다'라는 것이거든요. (부산시에서 병원을 지정한다고 해도) 문제는 거기에서 일하는 의사들에 대한 사법 리스크가 해결되지 않으면 마찬가지 일이 벌어지는 겁니다.]



응급실 필수 인력 부족과 의료 소송 회피를 위한 방어진료 경향 등 근본적인 문제가 해결되지 않는다면, 응급실 뺑뺑이 문제는 언제든 다시 이어질 수 있을 것으로 보입니다.



(취재 : 옥민지 KNN, 영상취재 : 박은성 KNN, 제작 : 디지털뉴스부)



KNN 옥민지