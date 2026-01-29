뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

구글도 AI 브라우저 적용…크롬에 '제미나이3' 탑재

김민표 기자
작성 2026.01.29 09:40 조회수
구글도 AI 브라우저 적용…크롬에 '제미나이3' 탑재
인공지능(AI) 웹브라우저 전쟁에 압도적인 점유율을 구가하고 있는 구글 크롬도 참전했습니다.

구글은 AI 모델 '제미나이3'를 웹브라우저 크롬에 탑재해 이용자 대신 인터넷을 자동으로 탐색하고 작업을 수행할 수 있도록 했다고 28일(현지 시간) 밝혔습니다.

이에 따라 이용자는 현재 화면에서 보이는 내용을 따로 설명하거나 내려받지 않고도 곧바로 AI에 질문하거나 사진 수정 등을 요청할 수 있습니다.

지메일이나 구글 달력 등 연계 앱들도 지원합니다.

콘퍼런스 참석을 위해 항공권을 예약해야 할 경우 크롬에 내장된 제미나이가 행사 일정을 찾아내고 비용에 맞춘 항공권을 추천해준 다음, 동료들에게 도착 시간을 알리는 이메일 초안까지 작성해줍니다.

특정 분위기에 맞춘 파티를 계획할 때도 사진을 제시하면 온라인 상점에서 유사하거나 어울리는 상품을 골라 장바구니에 추가하고 할인 코드 등도 적용해줍니다.

구글은 이를 위해 쇼피파이, 타겟 등 주요 전자상거래 업체와 협력해 개발한 범용상거래프로토콜(UCP)을 적용했다고 설명했습니다.

순다 피차이 최고경영자(CEO)는 "크롬은 단순한 브라우저를 넘어 사용자가 신뢰할 수 있는 파트너로 진화하고 있다"고 강조했습니다.

이용자의 요청에 따라 웹사이트를 자동으로 탐색하고 있는 구글 크롬 브라우저의 인공지능(AI)

구글은 이와 같은 자동 탐색 기능을 우선 미국 내 'AI 프리미엄'과 '울트라' 요금제 가입자에게 우선 제공하고, 이후 적용 범위를 넓혀나갈 계획입니다.

앞서 AI 검색 서비스를 제공하는 퍼플렉시티는 AI 탑재 웹브라우저 '코멧'을 지난해 7월 일찌감치 선보였고, 오픈AI도 챗GPT를 적용한 웹브라우저 '아틀라스'를 지난해 10월 내놨습니다.

코멧과 아틀라스는 모두 크롬의 원형으로 구글이 개발해 개방형(오픈소스)으로 공개한 '크로미엄' 기반 앱입니다.

그런데도 구글이 크롬에 AI 기능을 이처럼 뒤늦게 적용한 것은 그간 반독점 소송 등 법적인 문제 때문이었을 것으로 시장에서는 보고 있습니다.

미 법무부는 구글을 검색 독점 기업으로 보고 소송을 제기하며 크롬의 강제 매각 등을 법원에 요구해왔습니다.

(사진=구글 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지