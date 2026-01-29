"수십억 빚, 집까지 팔아"…잠적했던 장동주, 휴대폰 해킹 피해자였다

배우 장동주가 휴대폰 해킹 피해로 큰 빚을 졌다고 고백했다.



장동주는 29일 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 지난해 휴대폰 해킹 피해를 입었다고 밝혔다.



장동주는 "작년 여름 어느 날이었다. 모르는 번호로 걸려온 온 전화. 내 이동 동선을 정확하게 아는 남자. 아직도 그 목소리가 선명하다. "장동주 씨 몇월 몇일에 여기 가셨죠?" 번호를 조회해 봤더니 대포폰이었다"라고 운을 뗐다.



이어 "그 후 돌아온 건, 내 휴대폰 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇 장들과 대화 내용 캡쳐 그리고 휴대폰 연락처 목록. 내 휴대폰은 완벽하게 해킹되었다. 그리고 이어진 협박. 그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다"라고 털어놨다.



또 "연락처를 수도 없이 바꿨다"는 장동주는 "3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고. 희망들이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다"며 "그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고. 나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는 대로 할 수밖에 없었다"라고 했다.



그러면서 "배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았고. 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다. 정신 차려보니 1차적인 피해를 입은 내가 아주 빠른 속도로 2차적인 피해를 만들어내고 있었다"라고 전했다.



결국 장동주는 "수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다"며 "가족은 나를 위해 집도 팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고. 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚더미에 앉았다"라고 고백했다.



이어 "내 발악으로 휴대폰 속 비밀은 지켜졌을지 모르겠다. 하지만 내가 그토록 지키고 싶었던 평범했던 내 '삶'과 내 휴대폰 속 '사람'들 그리고 '우리 가족의 행복'까지 정확하게 모두 잃었다"라고 고통을 호소했다.



장동주는 "비밀을 지키기 위한 노력과 돈을 빌리기 위한 내 거짓말이 합쳐지니 계속해서 또 다른 거짓말을 낳았고. 정신 차려보니 나로 인해 많은 사람들이 상처를 입었다. 난 아무리 헤어 나오려 해도 나올 수 없는 늪에 빠진 느낌이었다"며 "결국 비밀은 지켜졌는지 모르겠지만 난, 아무것도 지키지 못했다"라고 후회했다.



그러면서 "저로 인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송하다. 용서해 달라"고 사과의 뜻을 전한 장동주는 "저를 믿고 기다려 주신다면, 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚도록 하겠다. 도와달라"고 도움을 청했다.



장동주는 지난해 10월 "죄송합니다"라는 글만 남기고 연락이 두절돼 주변의 걱정을 샀다. 이후 소속사 측은 장동주의 소재가 확인됐다며 "나쁜 상황은 없었다"라고 팬들을 안심시켰고, 장동주는 "그동안 여러 사정이 겹치며 잠시 스스로를 정비할 시간이 필요했다"며 "이 과정에서 소통이 늦어진 부분은 전적으로 제 책임이며, 어떤 이유로도 변명하지 않겠다"라고 사과한 바 있다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)