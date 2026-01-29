삼성전자 작년 영업이익 43.6조…반도체 4분기 16.4조

삼성전자가 지난해 4분기 반도체 사업에서 16조 4천억 원의 영업이익을 거뒀습니다.



삼성전자는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 43조 6천11억 원으로 전년보다 33.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(29일) 공시했습니다.



매출은 333조 6천59억 원으로 전년 대비 10.9% 증가했고 순이익은 45조 2천68억 원으로 31.2% 늘었습니다.



연간 매출은 역대 최대 기록이고, 영업익은 2018년(58조 8천900억 원), 2017년(53조 6천500억 원), 2021년(51조 6천300억 원) 이후 역대 4위 기록입니다.



4분기 영업이익은 20조 737억 원으로 전년 동기보다 209.2% 늘었습니다.



이 분기 매출과 순이익은 각각 93조 8천374억 원과 19조 6천417억 원이었습니다.



4분기 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 20조 1천9억 원에 부합했습니다.



이로써 삼성전자는 분기 매출과 영업익 모두 역대 최고 기록을 경신했습니다.



삼성전자는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 HBM 등 고부가 제품 판매 확대와 메모리 가격 상승 등에 힘입어 역대 최대 실적을 달성했습니다.



4분기 DS 부문은 매출 44조 원, 영업익 16조 4천억 원을 기록했습니다.



DX 부문은 매출 44조 3천억 원, 영업이익 1조 3천조 원으로 집계됐습니다.



디스플레이 부문의 매출과 영업이익은 각각 9조 5천억 원, 2조 원이었습니다.