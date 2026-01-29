학년 오를수록 건강 악화…고2 여학생, 전자담배 첫 역전

▲ 청소년의 전자담배 사용률이 일반 담배를 앞질렀다.

우리나라 청소년들의 건강 지표가 학년이 올라갈수록 눈에 띄게 악화하고 있습니다.특히 고등학교 2학년 여학생의 경우 액상형 전자담배 사용률이 처음으로 일반 담배를 앞지르는 등 흡연 양상의 변화가 뚜렷해 대책 마련이 시급하다는 지적입니다.오늘(29일) 질병관리청의 '청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서'에 따르면 동일 집단을 장기 추적한 결과 흡연, 음주, 식생활, 신체활동 등 주요 건강 행태가 학년이 높아질수록 나빠지는 경향을 보였습니다.이번 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이었던 학생 5천51명을 패널로 구축해 고교 졸업 후 3년까지 총 10년간 매년 추적하는 프로젝트입니다.이번 보고서는 7년 차(2025년)를 맞아 실제 조사가 완료된 6년 차(2024년, 고등학교 2학년 시기) 데이터까지를 정밀 분석한 결과입니다.가장 우려되는 대목은 흡연 행태의 변화입니다.평생 한 번이라도 담배를 사용해 본 '평생 경험률'은 초등학교 6학년 당시 0.35%였으나 중학교 3학년 3.93%, 고등학교 1학년 6.83%를 거쳐 고등학교 2학년(제6차 연도)에는 9.59%까지 치솟았습니다.특히 고교 2학년 여학생의 '현재 사용률'에서 액상형 전자담배(1.54%)가 일반 담배(1.33%)를 처음으로 추월했습니다.이는 청소년, 특히 여학생들 사이에서 전자담배가 일반 담배보다 거부감 없이 수용되고 있음을 보여줍니다.음주 경험 역시 가파른 상승 곡선을 그렸습니다.평생 한두 모금이라도 술을 마셔본 '모금 기준' 경험률은 60.8%에 달해 패널 10명 중 6명이 술맛을 본 것으로 나타났습니다.한 잔 이상 술을 마신 '잔 기준' 경험률도 33.7%로 조사됐습니다.주목할 점은 음주를 시작하는 시점입니다.분석 결과 음주 신규 경험률은 중학교 1학년으로 진급할 때 15.6%로 가장 높았습니다.초등학교에서 중학교로 넘어가는 환경 변화 시기에 유해 약물의 유혹에 가장 취약하다는 사실이 수치로 입증된 것입니다.신체 건강 지표도 위험 수위입니다.주 5일 이상 아침 식사를 거르는 결식률은 전년 대비 4.0% 포인트 증가한 33.0%를 기록했습니다.반면 과일, 채소, 우유 및 유제품 섭취율은 일제히 감소하며 영양 불균형이 심화했습니다.신체활동 또한 하루 60분 이상 실천하는 비율이 13.5%에 머물렀습니다.고학년으로 갈수록 학습 시간은 늘고 운동 시간은 줄어드는 고질적인 문제가 확인됐습니다.아울러 스마트폰 과의존 경험률은 35.1%로 나타났으며, 중등도 이상의 불안 장애를 겪는 비율도 8.0%에 달해 정신 건강 관리의 시급성을 더했습니다.이런 건강 행태 변화에는 주변 환경의 영향이 절대적이었습니다.선행요인 분석에 따르면 본인의 흡연·음주에 대한 친구의 태도가 허용적이거나 주변에 흡연하는 친구가 있는 경우 유해 행태를 시작할 확률이 유의하게 높았습니다.또한 가구 내에 흡연자나 음주자가 있고 부모가 자녀의 음주에 허용적인 태도를 보일수록 자녀가 일찍 술과 담배를 접하는 것으로 분석됐습니다.질병관리청은 이번 7년 차 조사 결과를 바탕으로 청소년이 성인이 되는 시기까지 남은 3년간의 변화를 더욱 정밀하게 추적할 계획입니다.장기 프로젝트인데도 패널 유지율이 80.7%라는 높은 수준을 기록하고 있어 청소년기의 습관이 성인기 건강에 미치는 인과관계를 밝히는 중요한 근거가 될 전망입니다.질병관리청은 "조사 결과는 청소년들이 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 돕는 정책 수립과 제도 개선의 핵심 기초 자료"라며 "청소년기 건강 습관은 평생 건강을 좌우하는 만큼 학교와 가정, 지역사회의 통합적인 노력이 필요하다"고 강조했습니다.