소환장 발부에 성명 냈던 파월 "추가로 할 말 없다"

▲ 제롬 파월 미 연방준비제도 의장

제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 28일(현지시간) 자신을 향한 소환장 발부 등 도널드 트럼프 미 행정부의 압박에 대해 추가적인 언급을 삼가며 신중한 자세를 취했습니다.파월 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 현 3.50∼3.75%로 동결한 후 연 기자회견에서 대배심 소환장 발부에 대해 이례적으로 성명을 발표한 배경에 관한 질의에 "11일 발표한 성명을 참조해 달라.거기서 부연하거나 반복해 언급하지 않겠다"라고 말했습니다.소환장 발부에 응했는지에 대해서도 "드릴 말씀이 없다"라고 답했습니다.앞서 파월 의장은 지난 11일 공개 성명을 내고 자신이 연준 청사 건물 개보수 문제와 관련해 대배심에 출석하라는 소환장을 발부받았다며 이번 수사가 연준의 독립성에 관한 전례 없는 행정부의 위협이라고 규정했습니다.파월 의장이 자신을 향한 트럼프 행정부의 공격에 대해 공개적으로 비판 입장을 낸 것은 처음으로, 자신을 향한 트럼프 대통령의 공격에 강경 기조로 돌아선 것 아니냐는 관측을 낳았습니다.파월 의장은 오는 5월 연준 의장직 임기 종료 후에도 이사직 잔여 임기를 지속할지에 대해서도 "그 사안에 대해 오늘 할 얘기가 없다"라고 말했습니다.파월 의장의 의장직 임기는 오는 5월 종료되지만, 연준 이사로서의 임기는 2028년 1월 31일까지입니다.다만, 파월 의장은 리사 쿡 연준 이사 해임 시도 관련 연방대법원 심리에 참석한 배경에 대해서는 "이 사건은 아마도 연준 113년 역사상 가장 중요한 법적 사건일 것"이라며 "왜 참석하지 않았는지 설명하기가 어렵다고 생각했다"라고 말했습니다.스콧 베선트 미 재무부 장관이 파월 의장의 재판 참석을 비판한 것에 대해서는 "다른 관료의 발언에 대해 말하는 것은 적절하지 않다"라며 언급을 피했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)