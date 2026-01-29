"한국 국회 승인 전까지 무역합의는 없는 것"

<앵커>



스콧 베선트 미 재무장관이 한국 국회가 승인하기 전까지 한미 무역 합의는 없는 거라면서, 트럼프 대통령의 관세 인상 발표가 이런 상황을 진전시키는 데 도움이 될 거라고 말했습니다. 김정관 산업통상부 장관은 우리 시간으로 오늘(29일) 오전 워싱턴에 도착해서 미국 정부 설득에 나섭니다.



워싱턴에서 이한석 특파원의 보도입니다.



스콧 베선트 미국 재무장관은 미국 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 미 대통령이 한국에 대한 관세를 25%로 인상한 이유는 한국 국회가 한미 무역 합의를 통과시키지 않았기 때문이라고 말했습니다.



그러면서 국회가 승인하기 전까지 한국과의 무역 합의는 없는 거라고 잘라 말했습니다.



이어 트럼프 행정부의 입장은 무역 합의에 서명하는 거라며 자신은 이것이 상황을 진전시키는 데 도움이 된다고 생각한다고 말했습니다.



트럼프 대통령의 관세 인상 선언이 한국에서의 대미투자특별법 처리를 촉진할 것이라는 기대감을 내비친 것으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 앞서 한미 정부 사이의 추가 협의를 통해 관세 인상을 보류할 수도 있음을 시사했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 우리는 잘 해결할 겁니다. 우리는 한국과 잘 해결할 겁니다.]



김정관 산업통상부 장관은 한국 시간으로 오늘 오전 워싱턴 DC에 도착해 하워드 러트닉 미 상무장관 등 주요 인사들을 만납니다.



국회 입법 논의 절차를 충분히 설명하고 한국의 대미 투자 이행 의지가 확고하다는 점을 강조할 계획입니다.



여한구 통상교섭본부장도 곧 미국을 찾아 카운터파트인 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표 등을 만나 협의를 이어갈 계획입니다.



