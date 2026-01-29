"미, 답답함 느낀 듯…'특별법' 처리 속도"

<앵커>



미국이 거듭해서 밝히고 있는 대로, 트럼프 미국 대통령이 관세를 올리겠다고 한 건 대미 투자가 지연되고 있단 불만을 드러낸 거라는 게 청와대의 판단입니다. 청와대는 국회가 대미 투자 특별법 처리에 속도를 낼 수 있도록 하는 동시에 이런 노력을 미국에 자세하게 설명하겠다고 밝혔습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장은 어제(28일) 기자 간담회에서 트럼프 미국 대통령의 '관세 재인상' 언급에 대해, SNS 게시글 내용, 그 자체로 이해하는 게 좋을 것 같다고 말했습니다.



쿠팡의 대미 로비 영향, 한국의 디지털 규제 등 비관세 분야 충돌이 이번 사태의 원인 아니냐는 일각의 해석에 선을 그은 겁니다.



김 실장은 "미국의 불만은 100% 국회 입법 지연에 있다고 보고 있다"면서 "절차가 기대보다 느리다고 생각한 것 같고, 여기서 답답함을 느낀 것 같다"고 강조했습니다.



입법 절차가 마무리돼야만 한국의 대미 투자가 시작되는 건 미국도 알고 있지만, 투자 프로젝트를 빨리 가동하고 싶은 기대감과 지연 상황에 대한 좌절감 탓에 그런 불만을 표출한 것으로 본다는 겁니다.



김 실장은 국회에 2월에는 특별법 입법이 필요하다는 설명을 충분히 하고, 미국에도 우리 정부와 국회의 노력을 상세히 설명하는 등 차분히 대응하며 해결책을 모색하겠다고 덧붙였습니다.



김 실장은 또, 지금 상황이 전혀 예상하지 못한 일은 아니라면서 앞으로 대미투자 프로젝트의 진행 도중 이런 일이 반복되는 상황도 배제할 순 없다고도 설명했습니다.



대미투자특별법이 만들어진 뒤에도 우리 측 요구로 관철된 '상업적 합리성'이라는 대미투자의 전제 조건을 놓고, 한미 통상 당국 간 줄다리기가 언제든 다시 일어날 수 있다는 관측으로 풀이됩니다.



