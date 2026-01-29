러, 우크라 여객열차 연속 타격…민간인 사상자 속출

▲ 현지시간 28일 러시아의 공격을 받은 우크라이나

러시아가 종전 협상 국면에서도 고강도 공세를 이어가면서 어린이·임산부를 불문한 민간인 사상자가 속출하고 있습니다.우크라이나 시민들의 공포를 극대화해 협상력을 키우겠다는 전략으로 보이지만 국제법을 무시한 '비인도적인 테러'라는 비판도 커질 것으로 보입니다.28일(현지시간) AFP·로이터 통신 등 외신에 따르면 전날 밤 우크라이나 제2 도시 하르키우 지역을 지나던 여객열차가 러시아의 드론 공격을 받았습니다.지역 당국에 따르면 3대의 드론이 객차 2량 이상을 타격하면서 4명이 사망하고 2명 이상이 다쳤습니다.열차에 있던 200명 이상의 승객은 모두 대피했습니다.전날에도 하르키우 지역을 지나는 여객열차를 러시아가 공격하면서 부상자가 속출했습니다.이 열차에는 291명의 민간인이 타고 있었습니다.볼로디미르 젤렌스키 대통령은 이날 SNS에 불길에 휩싸인 열차 영상을 올리고 "민간인 열차 공격은 여지없는 테러 행위"라고 비난했습니다.그러면서 "유럽·미국·중동·중국에서도 이런 공격이 테러라는 지적에 의문은 없을 것"이라며 "객차 안의 민간인을 살해하는 것은 어떠한 군사적 정당성도 없다"고 비난했습니다.수도 키이우도 전날 러시아의 집중포화를 맞았습니다.아이를 돌보던 부부가 모두 사망했고 네 살 딸만 살아남았습니다.또 다른 아이 1명을 포함해 3명은 부상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.17층짜리 주거 건물은 포탄에 맞아 지붕이 훼손됐고 창문들이 모두 부서졌습니다.우크라이나 남부 오데사 지역도 이틀째 계속된 공격으로 항만 인프라 시설이 파괴되고 3명이 다쳤습니다.전날 러시아 공격으로 민간인 3명이 사망하고 어린이·임산부 등 23명이 다친 뒤 불과 수 시간만입니다.자포리자·크리비리흐 등 다른 남부 지역에도 러시아 포탄이 떨어져 아파트 건물 14채가 파손되고 8명이 다쳤습니다.중부 드니프로페트로우스크주도 러시아 드론 공격을 받아 1명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.러시아 포격을 받은 남부 헤르손 지역에서도 민간인 사망자가 보고됐습니다.러시아의 에너지 시설 집중 타격도 계속되면서 아직 71만 명의 시민이 전력 공급을 받지 못하고 있습니다.우크라이나 공군은 밤새 러시아가 공격용 드론 165대를 발사했다고 밝혔습니다.최근 러시아의 공세는 최악의 난방·전력난으로 이미 극한으로 내몰린 우크라이나 시민들을 더 압박해 영토 양보를 받아내겠다는 전략으로 보입니다.러시아와 우크라이나는 동부 도네츠크주의 소유권을 두고는 접점을 찾지 못하고 있습니다.러시아는 도네츠크 전체를 포기하라고 요구하나 우크라이나는 현재 전선을 동결하고 비무장지대를 만들자고 맞서고 있습니다.우크라이나 안전보장안은 미국과 합의를 이뤘다는 젤렌스키 대통령의 공언과 달리 표류하는 분위기입니다.로이터 통신은 이날 3자회담에 정통한 소식통을 인용해 미국이 안전 보장 조건으로 우크라이나에 평화협정 서명을 종용했다고 보도했습니다.미국이 안전 보장을 조건으로 우크라이나 측에 돈바스 지역을 러시아에 넘기라고 요구하고 있다는 전날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 보도와 같은 맥락으로 보입니다.젤렌스키 대통령은 SNS에 "미국 측과 전후 복구 관련 작업을 적극적으로 하고 있으며 최대한 효율적으로 작업하고 있다"며 "가능한 한 신속하게 성과를 도출해야 한다"고 썼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)