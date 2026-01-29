트럼프-미니애폴리스 시장, '연방이민법 집행' 두고 공방

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령과 제이콥 프레이 미네소타주 미니애폴리스 시장이 이 지역 경찰의 '연방 이민법 집행' 여부를 두고 28일(현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 공방을 벌였습니다.연방 이민단속 요원의 총격에 의한 미국 시민 2명 사망 사건 등으로 반정부 시위가 격화한 이 지역에서 트럼프 대통령이 단속·진압 책임자를 교체하는 등 사태 수습을 시도하던 국면에서 양측이 다시 파열음을 낸 것입니다.트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "놀랍게도, 프레이 시장은 방금 '미니애폴리스는 연방 이민법을 집행하지 않으며, 앞으로도 집행하지 않을 것'이라고 밝혔다. 이는 그와 매우 좋은 대화를 나눈 이후의 일"이라고 적었습니다.트럼프 대통령이 지적한 프레이 시장의 발언은 전날 미네소타 지역의 불법이민자 단속의 책임자로 파견된 톰 호먼 백악관 국경 차르와 면담 뒤 올린 엑스(X·옛 트위터)에 나온 것입니다.프레이 시장은 게시글에서 "나는 또한 (호먼과의 면담에서) 미니애폴리스가 연방 이민법을 집행하지 않으며, 앞으로도 집행하지 않을 것이고, 우리는 우리 이웃과 거리의 안전을 지키는 데 계속 집중할 것임을 분명히 밝혔다"고 적은 바 있습니다.트럼프 대통령은 이에 대해 "그의 측근 중 누군가가 이 발언이 매우 심각한 법 위반이며, 그(프레이)가 불장난을 하고 있다는 점을 설명해 줄 수 있을까"라고 비난했습니다.미니애폴리스 지역 경찰이 연방 요원들의 불법체류자 단속에 적극적으로 협조해야 하며, 시장이 이를 하지 못하도록 지역 경찰을 통제하는 행위가 법을 위반하는 행위라고 강조한 것입니다.앞서 트럼프 대통령은 프레이 시장과 팀 월즈 미네소타 주지사가 연방 요원들의 단속 및 진압 작전에 현지 경찰 인력이 협조하지 못하게 막고 있으며, 반발 시위가 더욱 격화하도록 선동하고 있다고 비난해 왔습니다.이에 프레이 시장도 곧바로 반박했습니다.그는 이날 엑스에 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물 사진과 함께 "우리 경찰의 임무는 시민 안전을 지키는 것이지, 연방 이민법을 집행하는 것이 아니다"라며 기존 입장을 되풀이했습니다.그는 또 "나는 그들(경찰)이 살인을 예방하길 바라지, 에콰도르 출신으로 미니애폴리스에 기여하는 일하는 아빠를 추적하길 원하지 않는다"며 "이는 당신(트럼프) 편인 루디(줄리아니 전 시장)가 뉴욕시에서 했던 정책과 비슷하다. 누구나 911에 전화하면서 안전함을 느껴야 한다"고 강조했습니다.지난 24일 30대 미국인 남성 알렉스 프레티가 연방 요원이 쏜 총에 숨진 사건 직후 국토안보부가 내놓은 '정당방위' 주장과 달리 해당 요원들이 이미 제압된 피해자에 총을 쐈다는 의혹이 커지고 이 사태가 11월 중간선거에서 악재로 작용할 가능성이 커지자 트럼프 대통령은 긴장 완화를 시도하고 있습니다.'폭력 진압' 기조로 논란이 된 그레고리 보비노 국경순찰대장을 현장에서 배제하는 한편, 백악관이 직접 현장을 통제하고, 총격 사건에 대한 연방 차원의 대대적인 조사를 수용한 것이 대표적 수습책으로 나왔습니다.특히 트럼프 대통령은 전날 자신이 그간 거세게 비난해 온 월즈 주지사와 프레이 시장과 직접 통화하기도 했지만, 하루 만에 양측이 다시 대립함으로써 사태 진정까지 난항이 예상됩니다.