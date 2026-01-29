주유엔 이란대표부 "미국과 대화 준비…압박 시 전례없는 대응"

▲ 사무엘 몬카다 주유엔 베네수엘라 대사

주유엔 이란대표부는 28일(현지시간) "미국이 압박한다면 이란은 스스로를 방어할 것이며 전례 없는 방식으로 대응할 것"이라고 밝혔습니다.이란대표부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 '대규모 함대가 이란으로 향하고 있다'는 내용의 도널드 트럼프 미 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 글과 함께 올린 글에서 "이란은 상호존중과 상호이익에 기반한 대화를 할 준비가 돼 있다"라며 이처럼 밝혔습니다.이란대표부는 "지난번 미국이 아프가니스탄, 이라크와 경솔한 전쟁을 벌이고서 7조 달러 넘는 돈을 낭비하고 7천 명 넘는 미국인 생명을 잃었다"라고 강조했습니다.앞서 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "거대한 함대가 이란으로 향하고 있다. 이 함대는 강력한 힘과 열정, 목적을 지니고 신속하게 이동 중이다. 위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모"라고 적었습니다.이어 "베네수엘라와 마찬가지로, 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 즉각 수행할 수 있으며 준비돼 있고 의지가 있다"고 강조했습니다.(사진=게티이미지코리아)