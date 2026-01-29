"미, 절차 늦어져 답답했을 것…빨리 되게 최선"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 관세를 다시 올리겠다고 말한 배경에 대해 청와대는 입법 지연으로 대미 투자가 늦어지는 것에 대한 불만과 답답함의 표시로 해석했습니다. 국회의 대미 투자특별법 처리에 속도를 내는 한편, 미국 측에도 우리의 노력을 설명하겠다고 밝혔습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장은 어제(28일) 기자 간담회에서 트럼프 미국 대통령의 '관세 재인상' 언급에 대해, SNS 게시글 내용, 그 자체로 이해하는 게 좋을 것 같다고 말했습니다.



쿠팡의 대미 로비 영향, 한국의 디지털 규제 등 비관세 분야 충돌이 이번 사태의 원인 아니냐는 일각의 해석에 선을 그은 겁니다.



김 실장은 "미국의 불만은 100% 국회 입법 지연에 있다고 보고 있다"면서 "절차가 기대보다 느리다고 생각한 것 같고, 여기서 답답함을 느낀 것 같다"고 강조했습니다.



입법 절차가 마무리돼야만 한국의 대미 투자가 시작되는 건 미국도 알고 있지만, 투자 프로젝트를 빨리 가동하고 싶은 기대감과 지연 상황에 대한 좌절감 탓에 그런 불만을 표출한 것으로 본다는 겁니다.



김 실장은 국회에 2월에는 특별법 입법이 필요하다는 설명을 충분히 하고, 미국에도 우리 정부와 국회의 노력을 상세히 설명하는 등 차분히 대응하며 해결책을 모색하겠다고 덧붙였습니다.



특히 가장 중요한 건 김정관 산업통상부 장관과 러트닉 미 상무장관의 협의 채널이라면서 김 장관이 이번 주 캐나다 토론토에서의 일정을 마치는 대로 미국 워싱턴으로 가서 러트닉 장관을 만날 거라고 전했습니다.



김 실장은 또, 지금 상황이 전혀 예상하지 못한 일은 아니라면서 앞으로 대미투자 프로젝트의 진행 도중 이런 일이 반복되는 상황도 배제할 순 없다고도 설명했습니다.



대미투자특별법이 만들어진 뒤에도 우리 측 요구로 관철된 '상업적 합리성'이라는 대미투자의 전제 조건을 놓고, 한미 통상 당국 간 줄다리기가 언제든 다시 일어날 수 있다는 관측으로 풀이됩니다.



