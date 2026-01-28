트럼프, 연방이민법 집행 안 한다는 미니애폴리스 시장에 "불장난"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

반정부 시위가 격화한 미네소타주 미니애폴리스에서 불법이민 단속을 총괄하는 연방 정부 책임자를 교체하는 등 사태 수습을 시도 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 미니애폴리스 시장을 다시 비난하고 나섰습니다.트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "놀랍게도, 제이콥 프레이 시장은 방금 '미니애폴리스는 연방 이민법을 집행하지 않으며, 앞으로도 집행하지 않을 것'이라고 밝혔다.이는 그와 매우 좋은 대화를 나눈 이후의 일"이라고 적었습니다.트럼프 대통령이 지적한 프레이 시장의 발언은 전날 미네소타 지역의 불법이민자 단속의 책임자로 파견된 톰 호먼 백악관 국경 차르와 면담 뒤 올린 엑스(X·옛 트위터)에 나온 것입니다.프레이 시장은 게시글에서 "나는 또한 (호먼과의 면담에서) 미니애폴리스가 연방 이민법을 집행하지 않으며, 앞으로도 집행하지 않을 것이고, 우리는 우리 이웃과 거리의 안전을 지키는 데 계속 집중할 것임을 분명히 밝혔다"고 적은 바 있습니다.트럼프 대통령은 이에 대해 "그의 측근 중 누군가가 이 발언이 매우 심각한 법 위반이며, 그(프레이)가 불장난을 하고 있다는 점을 설명해줄 수 있을까"라고 했습니다.트럼프 대통령은 미니애폴리스에서 불법체류자 단속 및 시위 진압을 벌이던 연방 요원들이 이달 들어 2명의 미국 시민을 총으로 쏴 숨지게 하면서 트럼프 행정부를 향한 분노가 전국적으로 확산하자 현지 책임자를 교체하고, 총격 사건에 대한 연방 차원의 대대적인 조사를 수용하는 등 긴장 완화를 시도하고 있습니다.하지만, 트럼프 대통령이 이날 다시 프레이 시장에 대한 비판을 재개함으로써 사태가 진정되기까지 난항이 예상됩니다.앞서 트럼프 대통령은 프레이 시장과 팀 월즈 미네소타 주지사가 연방 요원들의 단속 및 진압 작전에 현지 경찰 인력이 협조하지 못하게 막고 있으며, 반발 시위가 더욱 격화하도록 선동하고 있다고 비난해왔습니다.