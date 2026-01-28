프로농구 SK, EASL 6강 파이널스 진출…푸본 완파

▲ 자밀 워니

프로농구 서울 SK가 2025-2026 동아시아슈퍼리그(EASL) 파이널스에 진출했습니다.SK는 오늘(28일) 서울 잠실학생체육관에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 6차전 홈 경기에서 타이베이 푸본 브레이브스(타이완)를 89대 78로 물리쳤습니다.4승 2패로 조별리그를 마친 SK는 A조 1위를 지키며 6강 플레이오프로 펼쳐지는 파이널스행 티켓을 확보했습니다.2025-2026 EASL 파이널스는 A∼C조 1, 2위 총 6개 팀이 출전해 3월 18일부터 22일까지 마카오에 모여 토너먼트를 펼칩니다.조 1위 중 성적이 좋은 2개 팀이 4강에 직행하고, 나머지 4개 팀은 6강 맞대결을 펼쳐 4강 진출 팀을 가리는 방식입니다.지난 시즌 KBL 챔피언 창원 LG는 이미 C조에서 1승 5패로 탈락이 확정됐습니다.종료 5분여까지 푸본과 76대 76으로 팽팽하게 맞서던 SK는 자밀 워니의 스텝백 3점과 알빈 톨렌티노의 3점 등으로 연속 13점을 몰아치며 승리를 거머쥐었습니다.워니와 대릴 먼로가 40분 풀타임을 소화하며 승리에 앞장섰습니다.워니는 24점 15리바운드 5어시스트, 먼로는 9점 18리바운드 6어시스트를 올렸습니다.국내 선수 중에서는 김낙현과 에디 다니엘이 11점씩을 보탰습니다.(사진=EASL 제공, 연합뉴스)