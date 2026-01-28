뉴스
서울 마포구 잇단 음주 사고…20대 입건

김태원 기자
작성 2026.01.28 22:23
서울 마포구 잇단 음주 사고…20대 입건
▲ 서울 마포경찰서

새벽 시간 서울 도심에서 술에 취한 상태로 운전하다 사고를 낸 20대 남성들이 잇따라 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 마포경찰서는 강변북로에서 음주운전을 하다 사고를 낸 20대 남성 A 씨를 도로교통법 위반 혐의로 입건했습니다.

A 씨는 오늘(28일) 새벽 3시 20분쯤 강변북로 양화대로와 마포대교 사이에서 술에 취한 상태로 승용차를 몰다 도로 차벽을 들이받은 것으로 조사됐습니다.

차량은 사고 충격으로 전복됐고, A 씨는 현장에 출동한 소방 당국이 도착하기 전 차를 버리고 달아난 것으로 파악됐습니다.

경찰은 추적 끝에 사고 발생 약 6시간 만인 오늘 오전 9시 15분쯤 서대문구 자택에서 해당 남성을 검거했습니다.

음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 파악됐습니다.

새벽 시간 또 다른 20대 남성 B 씨도 마포구 합정역 인근에서 음주 사고를 냈습니다.

B 씨는 오늘 새벽 4시 20분쯤 술에 취한 상태로 승용차를 몰다 중앙선을 넘어 마주 오던 차량과 충돌한 뒤, 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 혐의를 받습니다.

당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 넘은 것으로 전해졌습니다.

경찰은 이들을 도로교통법 위반 혐의로 입건하고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김태원 기자 사진
