허벅지 다친 PSG 이강인, 팀 훈련 복귀…UCL 뉴캐슬전은 결장

▲ 이강인

허벅지를 다쳐 전열에서 이탈한 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)의 이강인이 팀 훈련에 복귀했으나 일단 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드)와의 경기는 결장합니다.PSG는 오늘(28일) 구단 홈페이지에 뉴캐슬과 대결에 나설 선수 20명의 명단을 발표했습니다.PSG는 내일 새벽 홈구장인 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 뉴캐슬과 2025-2026 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 마지막 8차전을 치릅니다.PSG의 뉴캐슬전 출전 선수 명단에 이강인의 이름은 없습니다.이강인은 지난달 18일 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발로 나섰다가 왼쪽 허벅지 근육을 다친 이후 치료와 재활에 전념해 왔습니다.PSG 구단은 어제 뉴캐슬전을 앞두고 팀 내 부상자 소식을 전하면서 "이강인은 팀 훈련에 복귀했다"고 알렸습니다.부상 이후 이강인은 뉴캐슬전까지 8경기째 결장합니다.개인 맞춤형 훈련을 해오다 이제 막 팀 훈련을 재개한 만큼 당장 뉴캐슬전을 뛰기는 어렵지만 그라운드 복귀는 임박한 것으로 보입니다.지난 시즌에 구단 역사상 처음으로 UCL 우승을 차지한 PSG는 올 시즌에는 리그 페이즈 한 경기를 남겨놓은 현재 승점 13(4승 1무 2패)으로 36개 팀 중 6위에 자리하고 있습니다.UCL 리그 페이즈에서는 36개 팀이 팀당 홈과 원정 4경기씩, 8경기를 치러 1∼8위 팀은 바로 16강에 진출하고, 9∼24위 16개 팀은 플레이오프를 벌여 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가리게 됩니다.현재 6위 PSG부터 13위 아탈란타(이탈리아)까지 8개 팀이 모두 승점이 13일 정도로 순위 싸움이 치열해 PSG도 16강 직행을 위해서는 뉴캐슬전 승리가 절실합니다.(사진=AP, 연합뉴스)