영국 총리, 베이징 도착…중국 "양국 협력, 국민 이익에 부합"

▲ 28일 중국 베이징에 도착한 영국 키어 스타머 총리(가운데)

키어 스타머 영국 총리가 오늘(28일) 중국 베이징에 도착해 나흘간의 방중 일정을 시작했습니다.중국중앙TV(CCTV)에 따르면 스타머 총리는 오늘 오후 베이징 서우두 공항에 도착했습니다.영국 총리의 방중은 2018년 보수당 정부 테리사 메이 총리 이후 8년여 만입니다.스타머 총리는 오는 31일까지 이어지는 방중 기간 시진핑 국가주석, 리창 국무원 총리, 자오러지 전인대 상무위원장 등 중국 지도부와 잇달아 만난 뒤 상하이에 들렀다가 일본을 방문할 예정입니다.방중단에는 금융·제약·제조·문화 등 각 분야 50개 이상의 주요 영국 기업·기관 최고경영자(CEO) 및 임원들이 포함된 것으로 알려졌습니다.스타머 총리 방중과 관련해 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 "현재 국제 정세는 변화와 혼란이 교차하고 있다"며 "유엔(UN) 안전보장이사회 상임이사국인 중-영 양국이 소통을 유지하고 협력을 강화하는 것은 양국 국민의 공동 이익에 부합하며, 세계 평화·안정·발전 촉진에 도움이 된다"고 말했습니다.궈 대변인은 또 "중국 지도부는 스타머 총리와 회담을 갖고, 양자 관계와 공동 관심사에 대해 심도 있는 의견 교환을 할 것"이라며 "이번 방문을 계기로 영국과 정치적 상호 신뢰를 증진하고, 실무 협력을 심화하며, 중영 관계의 건강하고 안정적인 발전의 새로운 장을 함께 열고, 세계의 평화·안보·안정을 위해 마땅한 노력과 기여를 해 나가기를 원한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)