김종철 방미통위원장, SBS·MBC 제작 현장 방문…"낡은 규제 없애야"

▲ 김종철 방송미디어통신위원회 위원장(오른쪽)이 28일 경기도 일산 SBS 제작센터를 방문해 드라마 세트장을 둘러보고 방문신 SBS 사장(왼쪽)과 대화하고 있다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 방송 미디어 산업 현장 의견을 듣기 위해 SBS와 MBC 제작 현장을 방문했습니다.이번 방문은 김 위원장이 취임 후 처음으로 방송 제작 현장을 찾는 것으로, 국정 과제 중 하나인 '미래 지향적 디지털·미디어 생태계 구축'을 추진하기 위한 행보입니다.김 위원장은 오늘(28일) 경기도 고양시에 있는 SBS 일산제작센터를 찾아 로맨스 드라마 <멋진 신세계(상반기 방영 예정)>와 액션 드라마 <김부장(하반기 방영 예정)>의 제작 현장을 찾았습니다.김 위원장은 제작 현장에서 방송 제작 담당자들로부터 글로벌 OTT의 시장 진출로 인해 급변하는 방송 미디어 산업의 현실과 고충 등을 경청했습니다.김 위원장은 이와 관련해 "이제 그런 역차별적을 없애는 방향으로 고민하겠다"라며 특히 "글로벌 판로를 확보하는 게 관건일 것 같다"라고 밝혔습니다.이에 방문신 SBS 사장은 "지상파가 서로 경쟁하는 게 아니라 글로벌 OTT가 경쟁사"라며 "글로벌 OTT라는 대자본의 힘에 의해 많이 압박을 받고 있다. 해외에서 소비되지 않으면 제작하기 힘들다"라고 설명했습니다.드라마 제작 현장에서는 방송 담당자들로부터 '시청자들이 접할 수 있는 드라마의 다양성이 줄고 있다'라는 의견도 나왔습니다.한 방송 관계자는 "드라마 제작 규모가 줄어서 식당일 또는 배달업을 겸업해야 하는 현실에 놓여있다"라며 현실적인 어려움을 언급하기도 했습니다.김종철 방미통위원장은 제작 현장 방문이 끝난 뒤 방문신 SBS 사장 등과 만난 자리에서 "여러 고충들을 알고 있는데 현장 의견을 직접 듣고 싶었다"라며 "방송 현장과 정부가 같이 힘을 합쳐 위기를 극복해야 한다"라고 강조했습니다.이어 김 위원장은 그간 강조했던 대로 "낡은 규제를 혁신하되 방송이 갖고 있는 공적 책임들이 소홀히 되지 않도록 두 마리 토끼를 잡기 위해 노력하자"며 "안전하고 자유롭고 활기찬 미디어 세상이 되길 희망한다"고 덧붙였습니다.김 위원장은 MBC 예능 프로그램 <라디오 스타>와 뉴스 프로그램 <뉴스 외전>의 제작 현장도 찾아가 현장 인력들과 대화를 나누며 다양한 의견들을 경청했습니다.김 위원장은 오늘 SBS·MBC 방문을 시작으로, 앞으로 한국방송공사(KBS)와 한국교육방송공사(EBS)를 비롯해 지역방송과 종합편성채널, 온라인동영상서비스 사업장도 잇따라 방문할 계획입니다.