14번째 금빛 활강…"희망의 길잡이 꿈꿔요"

장애인 전국체전 시각 장애 스키에서 최사라 선수가 통산 14번째 금메달을 따냈는데요. 자신의 눈이 되어준 가이드 주자처럼, 본인도 다른 장애인들의 길잡이이자 이정표가 되고 싶다며 패럴림픽까지 질주를 다짐했습니다.



이정찬 기자가 만났습니다.



가이드 주자를 앞세워 최사라가 거침없이 설원을 질주합니다.



[가이드 주자 : 앞으로 일(1)자로 가까이! 쭉]



선천성 장애로 아주 가까운 거리의 사물만 식별할 수 있지만, 바닷가의 등대처럼 길을 밝혀주는 어은미 가이드의 안내에 따라 슬로프를 내달린 최사라는, 전국체전 통산 14번째 금메달을 목에 걸었습니다.



[최사라/장애인 알파인스키 국가대표 : 가이드는 저에게 꼭 필요한, (제 메달의) 지분이 거의 100% 정도 된다고 생각합니다.]



19살이던 4년 전 한국 선수단 최연소 참가자로, 첫 패럴림픽에서 10위권에 오른 최사라는 이후 무섭게 성장했습니다.



2024년 이번 패럴림픽 개최지에서 열린 코르티나 월드컵에서 2관왕에 올랐고, 이번 시즌엔 월드컵에서만 은메달 2개, 동메달 6개를 휩쓸어 생애 첫 패럴림픽 메달 전망을 밝혔습니다.



[어은미/최사라 선수 가이드 주자 : (사라가) 눈에 띄게 기술이 많이 발전을 했거든요. 소리만으로도 사라가 어떻게 타고 있는지 자세가 그려지는, 그 정도로 호흡을 많이 맞췄고.]



최근 출간된 성장 소설 '활강'의 실제 모델이기도 한 최사라는 이번 패럴림픽을 통해 자신도 다른 사람의 '길잡이'가 되고 싶다는 꿈을 드러냈습니다.



[최사라/장애인 알파인스키 국가대표 : 이렇게 장애가 있어도 (두려움을) 극복해서 스키를 탈 수 있다는 걸 알리고 싶고, 저를 통해서 장애인 스키에 참여하는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠습니다.]



