청와대 "양도세 중과 유예 종료, 한두 달 미룰 수도"

<앵커>



청와대가 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예 제도를 5월 9일에 예정대로 종료하되, 예외적인 경우 한두 달 정도는 미뤄주는 방한도 검토하고 있다고 밝혔습니다. 정부도 시장 상황을 살피고, 대책을 세밀하게 설계하겠다는 취지입니다.



강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장은 오늘(28일) 기자 간담회에서 이재명 대통령이 최근 '다주택자 양도소득세 중과 유예'를 오는 5월 9일 연장 없이 일몰하겠다고 강조한 것과 관련해, "예고대로 종료된다"고 재확인했습니다.



다만 5월 9일 중과 유예를 바로 종료하는 게 아니라 한두 달 정도 뒤에 종료하는 방안도 내부적으로 검토하고 있다고 김 실장은 덧붙였습니다.



정부가 지난 4년 동안 관례처럼 유예를 연장해 왔고, 다주택자가 집을 팔려면, 세입자와 논의하는 등 시간이 필요한 만큼 정부로서도 결정을 다소 늦게 한 부분이 있었다는 설명입니다.



앞서 이 대통령은 SNS 메시지와 국무회의 발언을 통해 다주택자에 대한 양도소득세의 중과를 유예하지 않을 거라고 못 박으면서,



[이재명 대통령 (어제) : 연장 안 된다, 이건 이미 끝나기로 돼 있다고 얘기했더니 마치 새롭게 무슨 부동산 양도세를 중과하는 것처럼 정책에 대한 공격도 있습니다.]



5월 9일 계약분까지는 유예하는 방안을 논의해 보겠다고 언급한 바 있습니다.



김 실장은 이 대통령의 당시 언급에 대해 "행정의 원칙을 말씀하신 것"이라고 오늘, 부연했습니다.



김 실장은 부동산 세제 개편의 경우 한두 달 안에 결정해 발표할 사안은 아니라면서 심층 논의가 필요하다고 강조하기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 김진원)