"비준·쿠팡·온플법 무관"…"핫라인 직후 뒤통수"

<앵커>



국회에 나온 조현 외교장관은 트럼프 대통령의 이번 발언이, 국회 비준이나 쿠팡 사태 등과는 관련이 없다며 선을 그었습니다. 하지만 야당은 김민석 총리가 미국까지 가서 부통령을 만났는데도 바로 다음 날 뒤통수를 맞았다며, 정부의 외교능력을 비판했습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



한미 관세 합의에 대해서 국회의 비준 동의 절차를 밟지 않은 게 트럼프 미 대통령 불만의 원인 아니냔 야당 의원들의 추궁에, 조현 외교장관은 "분명히 아니"라고 답했습니다.



[조현/외교부 장관 : 국회 비준동의가 없어서 (트럼프 대통령이) 이번에 저런 입장을 밝힌 것은 분명히 아닌 것으로 보입니다.]



그동안 미 의회 일각에서 반발의 목소리가 나온 쿠팡 사태에 대한 우리 정부의 대응이나, 온라인플랫폼 규제 역시 관련이 없다고 강조했습니다.



[조현/외교부 장관 : (트럼프 대통령의 SNS 메시지 이후 미국) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온플법과는 직접적인 관계가 없는 것으로 (결론을 내리고 있습니다.)]



조 장관은 미 측이 원하는 건 "대미투자특별법의 국회 통과와 대미투자 이행단계로의 진입"이라고 설명했습니다.



야당 의원들은 트럼프 대통령의 SNS 언급 직전, 밴스 미 부통령을 만나서 핫라인을 구축했다고 밝혔던 김민석 총리를 언급하면서 하루 만에 뒤통수를 맞았다고 목소리를 높이기도 했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 (국회 외통위원) : (김민석 총리-JD 밴스 부통령 사이) 핫라인 구축을 통해서 한미 간 소통이 강화됐다(고 주장했었는데) 그 다음날 트럼프 대통령이 관세를 25%로 인상한다고 뒤통수를 맞아버렸습니다.]



여당 의원들은 미국과 관세 합의 MOU를 맺은 나라 가운데 국회 비준 절차를 진행하는 나라는 없다고 정부를 엄호했습니다.



[이재정/민주당 의원 (국회 외통위원) : 한국 외교에 그리고 한국 경제 상황에 대한 기민성을 줄이는 방식으로 한국을 지금 발목 잡고 있는 것(같이 느껴집니다.)]



미국 연방대법원에서 상호관세 부과 절차가 위법하단 판결이 나올 가능성에 대비해 트럼프 대통령이 관세 합의를 서둘러 기정사실화하려는 것 아니냔 질문에 조 장관은 미국 정부 내부의 일이지만, 그렇게 분석할 수도 있다고 답했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 위원양)