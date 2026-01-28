고개 숙이고 바닥만…"무죄" 들리자 부여잡고 귓속말

<앵커>



공직자가 아닌 피고인의 재판이 생중계된 건 이례적이었습니다. 화면에 잡힌 김건희 여사는 재판 내내 고개를 숙이고 있었습니다. 그러다 재판부의 무죄판단이 내리 나오자 변호인에게 귓속말을 하는 모습도 포착됐습니다.



장훈경 기자가 오늘(28일) 재판 모습을 정리했습니다.



<기자>



[우인성/서울중앙지법 형사합의27부 재판장 : 피고인 들어오시라고 하시기 바랍니다.]



검은색 코트에 안경을 쓴 김건희 여사가 교도관들의 부축을 받으며 법정에 들어왔습니다.



흰 마스크를 썼고 머리는 뒤로 묶었습니다.



재판부는 본격적인 선고에 앞서 한자성어를 언급했습니다.



[우인성/서울중앙지법 형사합의27부 재판장 : '형무등급 추물이불량'이라는 말이 있습니다. 법의 적용에는 그 적용을 받는 사람이 권력자이든 아니면 권력을 잃은 자이든 예외나 차별이 없어야 합니다.]



그러면서 무죄추정의 원칙을 나타내는 유명한 라틴어 법언도 언급했습니다.



재판부가 도이치모터스 주가조작 혐의를 무죄로 판단하자, 고개를 숙이고 듣던 김 여사는 변호인과 귓속말을 주고받았고, 변호인은 김 여사 손을 잡기도 했습니다.



재판부가 여론조사 수수 혐의를 무죄로 판단하자, 변호인은 김 여사에게 조용히 해야 한단 신호를 보내기도 했습니다.



[최지우/김건희 여사 변호인 : 지금 건강 상태가 매우 좋지 않으셔서 뭐 이렇게 말을 바로 듣고 이해하기가 어려우신 상태라서 제가 좀 설명을 드렸습니다.]



무죄 판단이 나올 때마다 변호인은 미소를 보였고, 특검팀은 공판 내내 굳은 표정을 이어갔습니다.



앞서 재판부는 공직자가 아닌 김 여사의 선고공판에 재판 생중계를 결정했습니다.



[우인성/서울중앙지법 형사합의27부 재판장 : 피고인이 널리 알려져 있는 공인으로 국민적 관심이 지대한 사안이라는 점 등을 고려하여 법정 촬영 신청에 대해서 다음과 같이 허가합니다.]



경찰은 만일의 사태를 대비해 대규모 경력을 법원 주변에 배치했는데 김 여사의 엄벌을 촉구하는 사람들과 지지하는 이들의 충돌은 없었습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 채철호)