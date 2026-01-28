뉴스
여야, 내일 본회의서 '필버 사회권 이양' 국회법 처리키로

하정연 기자
2026.01.28
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽)와 국민의힘 송언석 원내대표가 28일 국회 운영위원장실에서 회동하고 있다.

여야가 29일 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해) 진행시 의장이 사회권을 이양할 수 있도록 하는 내용의 국회법 개정안을 처리하기로 합의했습니다.

더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표는 28일 국회에서 회동하고 이같이 밝혔습니다.

해당 법안은 필리버스터 진행시 의장이 지정하는 상임위원장 등에게 사회권을 넘길 수 있도록 하는 내용을 담고 있습니다.

여야는 필리버스터 종결을 위한 투표를 전자투표로 실시하는 방안도 논의했으나 협상 과정에서 기존의 수기 투표 방식을 유지키로 했습니다.

앞서 민주당 천준호 원내운영수석부대표와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 이날 오후 만나 29일 본회의에서 비쟁점 법안 90건을 상정하기로 합의했습니다.

송 원내대표는 기자들과 만나 "본회의에 계류된 비쟁점 법안을 중심으로 90여 건 정도를 처리한다는 양당 수석 간 합의사항을 (원내대표들이) 확인했다"고 전했습니다.

한편 여야는 2월 임시국회를 내달 2일 개회하고 3일과 4일 민주당과 국민의힘이 차례로 교섭단체 대표연설을 진행하기로 했습니다.

(사진=연합뉴스)
