대한체육회, 'e스포츠 올림픽' 대비 실무단 결성

편광현 기자
대한체육회, 'e스포츠 올림픽' 대비 실무단 결성
▲ 지난해 열린 LCK 결승전에서의 한화생명 e스포츠 선수단

대한체육회가 국제올림픽위원회(IOC)의 '올림픽e스포츠게임즈'(OEGs) 창설에 발맞춰 대응 전략 수립에 나섭니다.

대한체육회는 올림픽e스포츠게임즈에 선제 대응하기 위해 범정부·체육단체·산업계가 참여하는 합동 실무단을 구성해 본격적인 운영에 들어간다고 오늘(28일) 밝혔습니다.

올림픽e스포츠게임즈는 IOC, 종목별 국제연맹(IF), 게임 제작사가 공동 개최하는 올림픽 공식 e스포츠 국제 대회입니다.

이번 실무단 결성은 게임 지식재산권(IP)과 민간 리그 중심의 구조, 산업 정책 등 e스포츠의 특수성을 고려할 때 체육단체 단독 대응에는 한계가 있다는 판단에 따른 것입니다.

실무단에는 문화체육관광부와 종목단체, 학계, 업계 관계자 등이 참여하며, 향후 IOC의 세부 종목 확정 등 상황 변화에 따라 구성을 확대할 계획입니다.

이들은 ▲ 대회 유치 가능성 검토 ▲ 국가대표 선발 및 관리 체계 구축 ▲ 정부·체육계·산업 협력 모델 도출 등을 주요 과제로 다룹니다.

유승민 체육회장은 "전통 스포츠와 e스포츠 간 연계를 강화하고 대한민국 e스포츠 산업이 국제 스포츠 무대와 조화를 이룰 방안을 모색하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
