중국 "타이완에 대한 무력 포기 약속 절대 안 한다"

▲ 중국 국기

중국군 2인자가 부패 혐의로 조사 대상에 오른 가운데 중국 정부가 양안(중국과 타이완) 평화통일을 위해 노력하겠지만 무력 사용 포기 약속은 절대 하지 않겠다는 입장을 재확인했습니다.중국의 타이완담당기구인 국무원 타이완사무판공실 장한 대변인은 28일(현지시간) 정례브리핑에서 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석에 대한 조사가 양안 관계 발전에 끼칠 영향을 묻는 질문에 이같이 답했다고 베이징일보가 전했습니다.장 대변인은 "관련 조사는 당 중앙과 중앙군사위가 부패 처벌에 있어 성역 없이 전체에 적용하며 무관용임을 다시 한 번 표명한 것"이라면서 당과 군의 결심·역량을 보여준다고 말했습니다.이어 "시진핑 중국 국가주석을 핵심으로 하는 당 중앙의 굳건한 영도하에 우리는 확실히 양안 관계의 주도권을 쥐고 있다"고 했습니다.그러면서 "우리는 평화통일을 위해 광활한 공간을 만들고 싶고, 최대한 성의와 노력을 다해 평화통일 전망을 쟁취하고 싶다"면서도 "무력 사용을 포기하는 약속은 절대 하지 않을 것"이라고 강조했습니다.또 "어떠한 형식의 '타이완 독립' 분열 활동에 대해서도 어떠한 공간도 절대 남겨두지 않을 것"이라고 경고했습니다.앞서 중국 국방부는 24일 장 부주석과 류전리 연합참모부 참모장이 심각한 기율·법률 위반 혐의로 입건돼 심사·조사를 받고 있다고 밝혔습니다.이에 따라 군 최고지도부인 중앙군사위 구성원 7명 가운데 시 주석을 포함한 2명만 남아 사실상 중앙군사위가 와해 수준이라는 평가가 나오며, 이에 따라 단기적으로 중국의 타이완 공격 가능성이 작아졌다는 관측이 나왔습니다.다만 중국 중앙군사위가 최근 '군 내부 당 조직 선거업무 규정' 발표 과정에서 2027년 '건군 100주년 분투 목표' 실현이 다시 언급된 점을 주목하는 견해도 있습니다.일각에서는 이 목표에 타이완 통일이 포함된다고 보고 있습니다.(사진=연합뉴스)