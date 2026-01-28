"중국, 엔비디아 H200 수입 첫 승인"…정부 입장 선회했나?

▲ 1월 27일 중국 선전시 훠궈 식당 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO(가운데)

중국 정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 H200의 첫 물량 수입을 승인했다고 로이터통신이 정통한 소식통 2명을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 젠슨 황 엔비디아 CEO가 중국을 방문 중인 가운데 H200 칩 수십만 개에 대한 중국 정부의 수입 승인이 이뤄졌습니다.로이터는 승인 물량이 40만 개라고 소식통을 인용해 전했습니다.이 물량은 중국 주요 인터넷 기업 3곳에 배정됐고, 다른 기업들도 승인을 위해 대기 중인 것으로 알려졌습니다.소식통들은 구체적인 기업 명단은 언급하지 않았습니다.이번 승인으로 중국이 엔비디아 칩 사용 자제를 권고했던 기존 입장에서 다소 선회한 것으로 풀이됩니다.중국 당국과 엔비디아 측은 로이터의 논평 요청에는 답변하지 않았습니다.미국 정부는 그동안 H200의 대중 수출을 금지하다 지난해 말 도널드 트럼프 대통령의 결정에 따라 개별 심사를 거쳐 중국에 수출할 수 있도록 관련 규칙을 개정했습니다.그러나 중국은 세관에 H200 통관 금지를 지시하고 기업에도 구매 금지를 종용하는 등 사실상 수입 금지 조처를 해 중국 정부의 수입 승인 여부에 관심이 쏠렸습니다.H200은 거대언어모델(LLM·언어에 특화한 생성 AI)과 영상 처리 AI 등의 개발·운영에 널리 쓰이는 고성능 연산칩입니다.중국은 아직 이 AI 칩의 성능에 맞먹는 제품을 만들지 못하고 있습니다.이번 승인 소식은 황 CEO가 중국 최대 명절인 춘제를 앞두고 상하이와 선전 등을 차례로 방문한 가운데 나왔습니다.홍콩 매체 성도일보에 따르면 황 CEO는 지난 24일 상하이에서 엔비디아 지사를 방문한 뒤 시장에서 밤과 탕후루를 구입하고 상인에게 훙바오(붉은색 봉투에 담아서 주는 세뱃돈)를 전달했습니다.26일에는 베이징을 방문했으며 27일에는 친구 6명과 선전시의 식당을 찾는 등 공개적으로 친근한 행보를 보였습니다.'슈퍼 갑부'인 황 CEO가 800위안(약 16만 원)의 서민적인 식사를 했다면서 관련 목격담과 사진이 중국 온라인을 달구기도 했습니다.(사진=홍콩 성도일보 캡처, 연합뉴스)