어쿠스틱 콜라보 모수진, 향년 27세로 별세…유족 뜻 따라 장례·사인 비공개

혼성 밴드 어쿠스틱 콜라보의 보컬 모수진이 지난 25일 세상을 떠났다. 향년 27세.



소속사 패닉버튼은 28일 공식 입장을 통해 "어쿠스틱 콜라보의 보컬 모수진 님이 우리 곁을 떠났다"며 "갑작스러운 비보에 유가족과 동료들이 깊은 슬픔에 잠겨 있다"고 전했다. 이어 "유가족의 뜻에 따라 사인 등 구체적인 내용은 공개하지 않으며, 장례 절차 역시 가족과 친지, 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행됐다"고 밝혔다.



또 소속사는 "고인을 향한 애도의 마음을 함께해 주시되, 확인되지 않은 추측이나 루머 유포는 삼가 주시길 부탁드린다."라고 당부했다.



1999년생인 모수진은 아이돌 연습생으로 음악을 시작해 2020년 어쿠스틱 콜라보의 3기 보컬로 합류했다. 김승재의 1인 밴드로 출발한 어쿠스틱 콜라보는 여러 보컬 체제를 거쳐왔고, 모수진은 정규 3집 '얘랑 있을 때 좋다'를 완성했다.



모수진은 2022년 전 소속사와 분쟁에 휘말렸다가 2024년 1심 일부 승소에 이어 2025년 11월 27일 2심에서 완전 승소했고, 새 소속사 패닉버튼과 전속 계약을 체결하며 다시 무대에 설 준비를 해왔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)