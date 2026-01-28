최지우 모성애 연기 통했다…감동 실화 '슈가', 아시아 10개국 판매

배우 최지우 주연의 감동 실화 '슈가'가 아시아 시장의 러브콜을 받았다.



'슈가' 배급사 측은 "영화 '슈가'가 인도네시아, 대만, 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩 등 아시아 주요 10여 개국에 판매되었다"고 밝혔다.



특히 인도네시아에서는 오는 2월 첫째 주 극장 개봉을 확정해 현지 관객들과 스크린을 통해 만난다. K-콘텐츠에 대한 관심이 높은 인도네시아 시장에서, 한국적인 정서와 보편적인 가족애를 다룬 '슈가'가 극장가에 어떤 반향을 일으킬지 기대를 모은다.



이 외에도 다양한 플랫폼을 통해 아시아 전역의 관객들을 찾아간다. 베트남에서는 오는 3월 첫째 주, 대만에서는 4월 넷째 주 릴리즈를 앞두고 있다. 이어 6월에는 싱가포르, 말레이시아, 브루나이, 태국, 필리핀, 홍콩, 마카오 등 동남아시아 및 중화권 국가에서 극장 개봉 및 SVOD, PayTV 등을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.



이러한 해외 시장의 뜨거운 반응은 '원조 한류 여신' 최지우의 저력과 영화가 가진 '실화의 힘'이 시너지를 낸 결과로 분석된다.



'슈가'는 1형 당뇨병 판정을 받은 아들을 위해 직접 의료기기를 만들어낸 엄마 '미라'(최지우 분)의 기적 같은 실화를 담은 영화로 지난 21일 국내에 개봉해 상영 중이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)