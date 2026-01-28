뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

AI 낙상 보호 에어백 등 장기요양 복지용구 시범 사업 실시

박세용 기자
작성 2026.01.28 16:22 조회수
AI 낙상 보호 에어백 등 장기요양 복지용구 시범 사업 실시
▲ 보건복지부

AI 기반 낙상 보호 에어백 등 신기술을 활용한 복지용구에 대해 내일(29일)부터 노인장기요양보험 급여가 시범 적용됩니다.

보건복지부와 국민건강보험공단은 전국 12개 지역에서 '복지용구 예비급여 3차 시범사업'을 시작한다고 밝혔습니다.

이번 사업은 효과성 검증이 필요한 신기술 품목을 대상으로 1~2년간 한시적으로 급여를 적용한 뒤, 사용 효과를 평가해 정식 급여 등재 여부를 결정하는 제도입니다.

3차 시범사업 대상에는 낙상 시 신체를 보호하는 AI 에어백을 비롯해 디지털 복약 알림 기기와 활동 감지 시스템 등이 포함됐습니다.

앞서 1차 사업 품목인 기저귀 센서와 구강 세척기는 이미 본 급여 품목으로 등재됐으며, 2차 사업의 AI 돌봄 로봇과 낙상 알림 시스템도 다음 달 본 급여 등재를 앞두고 있습니다.

장기요양 재가 수급자는 연간 160만 원 한도 내에서 시범사업에 참여하는 복지용구 사업소를 통해 해당 제품을 구입하거나 대여할 수 있습니다.

정부는 어르신들의 신체 활동과 인지 기능 유지를 돕는 고품질 복지용구의 이용 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침입니다.
복지용구 예비급여 3차 시범사업 (사진=연합뉴스)
(사진=보건복지부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지