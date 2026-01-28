[자막뉴스] 반정부 분위기 고조에도 '노상관'…'트럼프 국제공항' 법안 만장일치 통과

미국 플로리다주 팜비치 국제공항의 명칭을 도널드 트럼프 국제공항으로 바꾸는 법안이 추진되고 있어 논란이 예상됩니다.



현지시간 27일 정치전문매체 폴리티코에 따르면 이날 플로리다 주상원 교통위원회는 도널드 트럼프 국제공항을 만드는 내용을 담은 법안을 만장일치로 통과시켰습니다.



이에 따라 플로리다 주하원은 상원을 통과한 이 법안에 대한 청문회를 열 에정입니다.



법안을 발의한 공화당 소속 데비 메이필드 주상원의원은 공항 명칭 변경 이유에 대해 "트럼프 대통령은 최초의 플로리다 출신 대통령이기 때문" 이라고 설명했습니다.



트럼프 대통령의 주소지는 팜비치 마러라고 리조트입니다.



이미 플로리다 주의회는 팜비치 국제공항에서 마러라고 리조트를 잇는 도로의 명칭도 트럼프 대통령의 이름을 넣어 변경했습니다.



플로리다 주의회는 공화당이 장악했기 때문에 법안이 가결될 가능성이 매우 높지만, 정작 공항이 위치한 팜비치 카운티에선 지방정부의 재정 부담 가능성을 이유로 들며 난색을 표하는 것으로 알려졌습니다.



명칭 변경에 들어가는 비용을 누가 부담하게 될지도 분명히 정해지지 않은데다, 미니애폴리스 총격 사망 사건으로 반정부 분위기가 고조되는 상황에서 트럼프 대통령의 이름을 공항에 붙일 경우 대규모 시위가 발생해 보안 위협이 생길 가능성도 있다는 겁니다.



팜비치 카운티는 법안이 통과되더라도 명칭 변경 작업이 완전히 끝날 때까지는 18개월~24개월이 더 걸릴 것으로 보고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스부)