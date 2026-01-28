이 대통령 "한국 시장 여전히 저평가…주식 시장 공정성 확보할 것"

▲ 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(28일) 외국인투자기업 관계자들을 만나 "대한민국이 세계 최고의 투자처가 될 수 있도록 객관적인 환경을 조성하겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 외국인 투자기업 간담회에서 "대한민국 정부를 믿고 미래를 함께 해달라"며 이같이 말했습니다.외국인투자기업은 외국인투자 촉진법에 따라 외국인 투자자가 일정 비율 이상 출자한 기업을 의미합니다.이날 간담회에는 주한 미국상공회의소 등 7개 주한 외국상의 대표와 외국인 투자기업 31개사 임원이 참석했습니다.이 대통령은 모두발언에서 "지난해를 돌아보면 전반기에는 매우 불확실한 시기였지만 하반기에는 (정상궤도로) 되돌아왔다. 외국인 투자의 규모도 사상 최대였다"며 "기대가 실망으로 변하지 않게 하겠다"고 말했습니다.이어 "대한민국 주식시장의 변동 상황을 보면 (주가 상승 흐름이) 예상보다 빨라 놀랍다"며 "원래 기초체력 이하로 평가받던 것이 이제 제대로 평가받는 측면이 있다. 대한민국 시장은 여전히 저평가돼 있고, 앞으로 성장 가능성이 매우 크다"고 강조했습니다.이 대통령은 "한반도의 평화가 매우 중요한데 걱정하지 않아도 된다. 불필요하게 북한과 군사적 대결을 하지 않을 것"이라며 "한반도의 지정학적 리스크는 이제 없어질 것"이라고 거듭 설명했습니다.또 "이제까지 주주가 회사의 주인 대접을 받지 못했는데, 이를 개혁해 주주가 제대로 대접받는 합리적 기업 지배구조를 만들 것"이라고 덧붙였습니다.특히 "그동안 소위 주가조작 등으로 대한민국이 망신을 사는 일이 많았는데, 이제 그런 일이 없을 것"이라며 "주식시장의 공정성과 투명성을 확보하겠다. 제가 그런 일을 하는 데에는 자신이 있다"고 의지를 드러냈습니다.아울러 이 대통령은 "(서울과 지방 간) 거리상으로는 차이가 없다"며 "그러나 정치·경제적으로는 차이가 크고, 수도권에 자원이 몰렸다. 이를 대대적으로 전환하려 한다"고 소개했습니다.그러면서 "한국 정부가 지방 중심의 정책을 편다는 점이 여러분이 앞으로 경영상 투자 결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)