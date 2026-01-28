서울시의회, 김경 사직서 수리…"한 푼 세금도 지급돼선 안 돼"

▲ 김경 전 서울시의원

서울시의회가 '공천 헌금' 의혹과 서울 강서구청장 출마 로비 의혹으로 경찰 수사를 받는 김경 서울시의원의 사직서를 수리했습니다.시의회는 오늘(28일) "김경 시의원이 지난 26일 제출한 의원직 사직서를 오늘 최호정 의장이 수리했다"고 밝혔습니다.이에 따라 김 시의원은 오늘로 의원직을 상실했습니다.최 의장은 입장문을 내고 "김 전 의원에게 단 하루라도 더 시민의 대표 자격을 허용할 수 없고 김 전 의원에게 의정활동비 등의 이름으로 단 한 푼의 세금이라도 지급돼서는 안 된다고 판단해 사직서를 수리했다"고 배경을 설명했습니다.이어 "김 전 의원은 시민의 시각에선 이미 제명된 것과 다름없다"며 "비록 형식은 사직 처리에 따라 퇴직일지라도 그 실질은 제명 처분에 따른 징계 퇴직임을 시민들께서 분명히 지켜보셨다"고 했습니다.아울러 "다음 달 24일로 예정된 본회의를 기다리는 것보다 하루라도 빨리 신속하게 의원직을 박탈하는 것이 시민의 요구에 더 부합하는 것이라 판단해 사직서를 처리했다"고 했습니다.최 의장은 또 "시민의 신뢰를 배반한 김 전 의원이 할 수 있는 최소한의 속죄는 공천과 연관된 금품 거래와 의원으로서 직위를 남용한 것 등에 대해 하나의 숨김없이 진실을 그대로 밝히고 그에 상응하는 법적 책임을 지는 것"이라고 덧붙였습니다.